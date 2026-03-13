El Consorcio MásMedio asegura que la solución técnica para el agua de Valderrosas podría estar lista la próxima semana

El Consorcio MásMedio, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres, anuncia que continúa trabajando junto al Ayuntamiento de Carcaboso para mejorar la calidad del agua de consumo humano en la pedanía de Valderrosas, donde actualmente existe una restricción para beber o cocinar con el agua de la red debido a la presencia de arsénico.

El gerente del consorcio, Gustavo Pérez, y técnicos de la entidad mantuvieron esta semana una reunión técnica con la empresa adjudicataria encargada de redactar el proyecto de mejora del sistema de filtración. Además, se han desplazado hasta la pedanía para visitar las instalaciones actuales y analizar sobre el terreno las actuaciones necesarias.

A través de estos trabajos de ingeniería se definirán las medidas que se aplicarán de forma inmediata para solucionar los problemas del abastecimiento. Según ha avanzado el consorcio, la solución técnica podría estar lista a lo largo de la próxima semana.

Uso restringido

Actualmente, el uso del agua de la red en Valderrosas está restringido para la ingesta y la preparación de alimentos debido a la detección de arsénico. Aunque los niveles del contaminante son bajos y no suponen una situación de gravedad, la superación reciente de los límites establecidos en la normativa ha llevado a actuar con rapidez para encontrar una solución definitiva y sostenible para este núcleo de población.

MásMedio ya trabaja para una solución. / Diputación de Cáceres

En este sentido, Pérez ha explicado que se está estudiando una doble actuación técnica para garantizar el suministro en cualquier circunstancia. “Estamos analizando una solución que permita abastecer al municipio tanto desde el núcleo de Carcaboso como desde su propia captación, incorporando un sistema de filtración al pozo de sondeo actual”, ha señalado. El objetivo es asegurar el suministro tanto en condiciones normales como en situaciones excepcionales, como episodios de sequía o averías.

El responsable del consorcio ha destacado también que la decisión del Ayuntamiento de Carcaboso de encomendar la gestión del servicio a MásMedio ha supuesto “un cambio radical” en el modelo de gestión. Según ha explicado, esta decisión ha permitido impulsar inversiones importantes en el municipio sin coste para la ciudadanía, entre ellas la renovación de equipos vinculados al PERTE de Digitalización del Agua o las actuaciones previstas para mejorar el abastecimiento en Valderrosas.

Asimismo, Pérez ha recordado que la incorporación del servicio al consorcio ha permitido resolver una deficiencia administrativa “histórica”, como era la legalización de las captaciones de agua bruta del municipio, que fueron regularizadas por MásMedio a petición del consistorio.

Alternativas

Desde el pasado mes de noviembre, el consorcio suministra agua potable para beber y cocinar a los vecinos de Valderrosas mediante sistemas alternativos. Inicialmente esta medida también se aplicó en el núcleo de Carcaboso, aunque dejó de ser necesaria tras la renovación del material filtrante de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) del municipio a comienzos de febrero.

La restricción se adoptó después de que los análisis detectaran una concentración de arsénico de 12 microgramos por litro, ligeramente por encima del límite máximo de 10 microgramos establecido en el Real Decreto 3/2023.

Cajas de botellas de agua. / Cedida

No obstante, el consorcio recuerda que el agua de la red sigue siendo apta para el resto de usos domésticos, como el aseo personal o la limpieza, sin que suponga ningún riesgo para la salud de la población.

Este anuncio llega justo el día en el que Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, visita la pedanía para conocer de primera mano la situación de sus vecinos. Estos ya han llevado el caso a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo.

Soluciones

Por su parte, el Ayuntamiento de Carcaboso, con el alcalde Luis César Santos, siempre ha defendido su gestión, y asegura que ya se han tomado medidas para revertir la situación. Se está repartiendo desde hace días 10 litros de agua embotellada por persona, y el regidor señaló que ya se encuentra una nueva planta de filtración en proceso de licitación. Hasta que esta planta, con filtros para eliminar el arsénico, no sea una realidad, el agua del grifo seguirá sin ser potable.

Trabajos para buscar una solución. / Diputación de Cáceres

Los vecinos no solo denuncian la situación actual, sino reclaman la falta de transparencia que, aseguran, ha tenido el Ayuntamiento con el caso. Hay que recordar que el consumo continuado de arsénico puede recaer en varios cánceres como el de vejiga o el de piel. Los niveles de este compuesto han estado por encima del límite legal desde 2011.