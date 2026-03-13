La Diputación de Cáceres abre la convocatoria de los Premios PIE Plus para impulsar el emprendimiento rural

La Diputación Provincial de Cáceres ha abierto una nueva convocatoria de los Premios PIE Plus, una iniciativa destinada a impulsar el emprendimiento en los municipios rurales de la provincia. El programa, presentado el pasado año como evolución del Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural (PIE), celebra ahora su segunda edición Plus con el objetivo de seguir reforzando el apoyo a las iniciativas empresariales que surgen en localidades de menos de 20.000 habitantes.

Este programa se desarrolla desde 2013 y, desde entonces, ha contribuido a la puesta en marcha de más de 40 proyectos empresariales en distintos municipios de la provincia. Su finalidad sigue siendo fomentar la creación de empleo, dinamizar el tejido empresarial y promover nuevas oportunidades económicas en el entorno rural.

La vicepresidenta primera de la institución provincial, Esther Gutiérrez, ha destacado la importancia de esta iniciativa dentro de la estrategia de lucha contra la despoblación. “Reafirmamos nuestro compromiso con el impulso del talento en el medio rural y con la lucha contra la despoblación. Proyectos como estos no solo darán vida a nuestros pueblos, sino que también animarán a las personas a quedarse y atraerán a nuevos habitantes”, ha señalado.

Infografía de los PIE Plus 2026. / Diputación de Cáceres

Entre las principales novedades de esta edición destaca la ampliación del perfil de participantes. Podrán presentarse personas físicas que hayan iniciado su actividad en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en los seis meses previos a la publicación de la convocatoria, así como aquellas que todavía no hayan puesto en marcha su negocio. Asimismo, se ha incrementado la dotación económica total hasta los 30.000 euros: el primer premio estará dotado con 15.000 euros, el segundo con 10.000 euros y el tercero con 5.000 euros.

Tres fases

El programa mantiene una estructura dividida en tres fases. La primera consistirá en la selección de ideas emprendedoras; la segunda se centrará en un proceso de formación y tutorización personalizada para las personas participantes; y, finalmente, los proyectos seleccionados se presentarán ante un jurado que determinará los ganadores. Durante la fase formativa, los emprendedores recibirán asesoramiento especializado para analizar la viabilidad de sus propuestas y mejorar aspectos relacionados con la gestión empresarial.

Las bases reguladoras de la convocatoria han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. Las personas interesadas podrán presentar sus propuestas desde este viernes 13 de marzo hasta el 28 de abril a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cáceres.