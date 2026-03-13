Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cultura

La Diputación de Cáceres destina 150.000 euros a festivales y certámenes culturales en pueblos pequeños con una nueva convocatoria de ayudas

Con el objetivo de apoyar la cultura en el ámbito rural, la Diputación de Cáceres financiará eventos artísticos en municipios pequeños, valorando la trayectoria y el arraigo de cada festival

Imagen de una bailarina.

Imagen de una bailarina. / Diputación de Cáceres

Pablo Parra

Cáceres

La Diputación Provincial de Cáceres ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas dirigida a apoyar la organización de festivales y certámenes culturales en los municipios más pequeños de la provincia. La iniciativa, destinada a localidades de menos de 20.000 habitantes, busca reforzar la programación cultural en el medio rural y favorecer la llegada de propuestas artísticas de distinto alcance territorial.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, cuenta este año con una dotación de 150.000 euros, una cuantía superior a la destinada en la edición anterior. Con este presupuesto se prevé respaldar hasta 30 proyectos culturales relacionados con disciplinas como la música, la danza, el teatro o el cine.

Máximo 8.000 euros

Cada una de las iniciativas seleccionadas podrá recibir una ayuda máxima de 8.000 euros. La adjudicación se realizará mediante un sistema de concurrencia competitiva en el que se valorarán aspectos como la trayectoria o arraigo del festival en el municipio, el tamaño de la población o la procedencia de las compañías y artistas participantes.

La línea de subvenciones adopta además una nueva denominación y pasa a llamarse 'Festivales y Certámenes', en lugar de “Festivales y Efemérides”, aunque este cambio no afecta al tipo de actividades que pueden beneficiarse de la ayuda.

Presentación de los festivales de la Asociacion Bellota Rock

Presentación de los festivales de la Asociacion Bellota Rock. / Diputación

Festivales

En el marco de la convocatoria, se consideran festivales o certámenes aquellos eventos culturales que reúnan varias actuaciones o representaciones de carácter artístico durante uno o varios días en una época concreta del año, ya sea en un único espacio o en distintos escenarios del municipio. Su finalidad debe ser la difusión y promoción de estas disciplinas culturales.

Las subvenciones podrán cubrir diversos gastos asociados a la organización de estos encuentros, como el alquiler de infraestructuras o equipos técnicos, la promoción y difusión del evento, los cachés de los artistas participantes o los gastos de alojamiento y manutención. También se contempla la posibilidad de financiar galardones o premios oficiales cuando estos formen parte de la estructura del certamen.

Noticias relacionadas y más

Los ayuntamientos interesados en optar a estas ayudas deberán presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la Diputación en un plazo de 20 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria. Cada consistorio podrá presentar un único proyecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los apicultores alertan de una situación ‘catastrófica’ tras dos meses de lluvias
  2. Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
  3. El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
  4. Alcalde de Malpartida de Plasencia: 'Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados
  5. Así se construyó el viaducto del Almonte: técnicas innovadoras para un puente de alta velocidad
  6. Los GEAS se incorporan al tercer día de búsqueda del desaparecido en Cerezal, sin resultados ni pistas hasta el momento
  7. Esther Nevado, emprendedora en Malpartida de Cáceres: 'Desde pequeña había soñado con tener mi propia tienda
  8. La Guardia Civil busca a un hombre de 59 años desaparecido en la alquería hurdana de Cerezal

Miguel Ángel Morales reafirma el compromiso de la Diputación de Cáceres con la población refugiada de Palestina: "Es una causa de la humanidad”

Miguel Ángel Morales reafirma el compromiso de la Diputación de Cáceres con la población refugiada de Palestina: "Es una causa de la humanidad”

La Diputación de Cáceres destina 150.000 euros a festivales y certámenes culturales en pueblos pequeños con una nueva convocatoria de ayudas

La Diputación de Cáceres destina 150.000 euros a festivales y certámenes culturales en pueblos pequeños con una nueva convocatoria de ayudas

El Consorcio MásMedio asegura que la solución técnica para el agua de Valderrosas podría estar lista la próxima semana

El Consorcio MásMedio asegura que la solución técnica para el agua de Valderrosas podría estar lista la próxima semana

La Guardia Civil detiene a dos hombres por tres robos con fuerza en naves agrícolas de Toril

La Guardia Civil detiene a dos hombres por tres robos con fuerza en naves agrícolas de Toril

Casar de Cáceres se prepara para vivir una noche única con la Orquesta Panorama

Casar de Cáceres se prepara para vivir una noche única con la Orquesta Panorama

La Diputación de Cáceres abre la convocatoria de los Premios PIE Plus para impulsar el emprendimiento rural

La Diputación de Cáceres abre la convocatoria de los Premios PIE Plus para impulsar el emprendimiento rural

Facua Extremadura solicita que no se cobre el agua en Carcaboso hasta que el suministro sea apto para el consumo

Facua Extremadura solicita que no se cobre el agua en Carcaboso hasta que el suministro sea apto para el consumo

Un mes y medio para iniciar las obras de mejora en el Mirador de la Memoria del Valle del Jerte, en Cáceres

Un mes y medio para iniciar las obras de mejora en el Mirador de la Memoria del Valle del Jerte, en Cáceres
Tracking Pixel Contents