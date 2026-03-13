Cultura
La Diputación de Cáceres destina 150.000 euros a festivales y certámenes culturales en pueblos pequeños con una nueva convocatoria de ayudas
Con el objetivo de apoyar la cultura en el ámbito rural, la Diputación de Cáceres financiará eventos artísticos en municipios pequeños, valorando la trayectoria y el arraigo de cada festival
La Diputación Provincial de Cáceres ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas dirigida a apoyar la organización de festivales y certámenes culturales en los municipios más pequeños de la provincia. La iniciativa, destinada a localidades de menos de 20.000 habitantes, busca reforzar la programación cultural en el medio rural y favorecer la llegada de propuestas artísticas de distinto alcance territorial.
La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, cuenta este año con una dotación de 150.000 euros, una cuantía superior a la destinada en la edición anterior. Con este presupuesto se prevé respaldar hasta 30 proyectos culturales relacionados con disciplinas como la música, la danza, el teatro o el cine.
Máximo 8.000 euros
Cada una de las iniciativas seleccionadas podrá recibir una ayuda máxima de 8.000 euros. La adjudicación se realizará mediante un sistema de concurrencia competitiva en el que se valorarán aspectos como la trayectoria o arraigo del festival en el municipio, el tamaño de la población o la procedencia de las compañías y artistas participantes.
La línea de subvenciones adopta además una nueva denominación y pasa a llamarse 'Festivales y Certámenes', en lugar de “Festivales y Efemérides”, aunque este cambio no afecta al tipo de actividades que pueden beneficiarse de la ayuda.
Festivales
En el marco de la convocatoria, se consideran festivales o certámenes aquellos eventos culturales que reúnan varias actuaciones o representaciones de carácter artístico durante uno o varios días en una época concreta del año, ya sea en un único espacio o en distintos escenarios del municipio. Su finalidad debe ser la difusión y promoción de estas disciplinas culturales.
Las subvenciones podrán cubrir diversos gastos asociados a la organización de estos encuentros, como el alquiler de infraestructuras o equipos técnicos, la promoción y difusión del evento, los cachés de los artistas participantes o los gastos de alojamiento y manutención. También se contempla la posibilidad de financiar galardones o premios oficiales cuando estos formen parte de la estructura del certamen.
Los ayuntamientos interesados en optar a estas ayudas deberán presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la Diputación en un plazo de 20 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria. Cada consistorio podrá presentar un único proyecto.
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