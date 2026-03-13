Facua Extremadura solicita que no se cobre el agua en Carcaboso hasta que el suministro sea apto para el consumo

La asociación de consumidores Facua Extremadura ha solicitado al Ayuntamiento de Carcaboso que adopte medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de agua potable en los hogares del municipio después de que se hayan detectado niveles elevados de arsénico que hacen que el agua del grifo no sea apta para el consumo humano.

La organización ha remitido un escrito al consistorio en el que reclama actuaciones que permitan “restablecer un suministro adecuado de agua limpia y potable” para los vecinos de la localidad. Según ha señalado el colectivo, las autoridades municipales han recomendado a la población no consumir agua del grifo tras detectarse concentraciones de arsénico por encima de los niveles permitidos.

Valderrosas. / Ayuntamiento de Carcaboso

Facua recuerda que el abastecimiento de agua constituye un servicio público básico y que las administraciones competentes deben garantizar la salubridad del suministro mediante controles periódicos de calidad. En este sentido, la asociación cita el artículo 3 de la Ley 6/2019 del Estatuto de las Personas Consumidoras de Extremadura, que reconoce como derechos básicos la protección frente a riesgos que puedan afectar a la salud o la seguridad, así como la defensa de los intereses económicos y sociales de los consumidores.

Asimismo, el colectivo hace referencia al Real Decreto 3/2023, que establece que, cuando la gestión del suministro sea directa, la administración local debe asegurar mediante el tratamiento adecuado que el agua distribuida sea apta para el consumo en el punto de entrega al usuario.

Entre las medidas planteadas, Facua también solicita al Ayuntamiento que no se cobre a los vecinos “importe alguno por el servicio de agua mientras el suministro no sea apto para el consumo humano”.

Visita política

La situación del abastecimiento de agua en la zona ha despertado también interés político. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, tiene previsto visitar este viernes la urbanización de Valderrosas para reunirse con los vecinos y conocer de primera mano los problemas relacionados con el suministro de agua que están afectando a la zona.