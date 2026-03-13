Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Arsénico en el agua

Facua Extremadura solicita que no se cobre el agua en Carcaboso hasta que el suministro sea apto para el consumo

Facua Extremadura exige al Ayuntamiento de Carcaboso medidas urgentes tras detectar arsénico en el agua del grifo, instando a restablecer un suministro potable para los vecinos

Facua denuncia el estado del suministro en ciertas poblaciones.

Facua denuncia el estado del suministro en ciertas poblaciones. / El Periódico Extremadura

Pablo Parra

Cáceres

La asociación de consumidores Facua Extremadura ha solicitado al Ayuntamiento de Carcaboso que adopte medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de agua potable en los hogares del municipio después de que se hayan detectado niveles elevados de arsénico que hacen que el agua del grifo no sea apta para el consumo humano.

La organización ha remitido un escrito al consistorio en el que reclama actuaciones que permitan “restablecer un suministro adecuado de agua limpia y potable” para los vecinos de la localidad. Según ha señalado el colectivo, las autoridades municipales han recomendado a la población no consumir agua del grifo tras detectarse concentraciones de arsénico por encima de los niveles permitidos.

Valderrosas.

Valderrosas. / Ayuntamiento de Carcaboso

Facua recuerda que el abastecimiento de agua constituye un servicio público básico y que las administraciones competentes deben garantizar la salubridad del suministro mediante controles periódicos de calidad. En este sentido, la asociación cita el artículo 3 de la Ley 6/2019 del Estatuto de las Personas Consumidoras de Extremadura, que reconoce como derechos básicos la protección frente a riesgos que puedan afectar a la salud o la seguridad, así como la defensa de los intereses económicos y sociales de los consumidores.

Asimismo, el colectivo hace referencia al Real Decreto 3/2023, que establece que, cuando la gestión del suministro sea directa, la administración local debe asegurar mediante el tratamiento adecuado que el agua distribuida sea apta para el consumo en el punto de entrega al usuario.

Entre las medidas planteadas, Facua también solicita al Ayuntamiento que no se cobre a los vecinos “importe alguno por el servicio de agua mientras el suministro no sea apto para el consumo humano”.

Noticias relacionadas

Visita política

La situación del abastecimiento de agua en la zona ha despertado también interés político. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, tiene previsto visitar este viernes la urbanización de Valderrosas para reunirse con los vecinos y conocer de primera mano los problemas relacionados con el suministro de agua que están afectando a la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los apicultores alertan de una situación ‘catastrófica’ tras dos meses de lluvias
  2. Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
  3. El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
  4. Alcalde de Malpartida de Plasencia: 'Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados
  5. Así se construyó el viaducto del Almonte: técnicas innovadoras para un puente de alta velocidad
  6. Los GEAS se incorporan al tercer día de búsqueda del desaparecido en Cerezal, sin resultados ni pistas hasta el momento
  7. Esther Nevado, emprendedora en Malpartida de Cáceres: 'Desde pequeña había soñado con tener mi propia tienda
  8. La Guardia Civil busca a un hombre de 59 años desaparecido en la alquería hurdana de Cerezal

La Diputación de Cáceres abre la convocatoria de los Premios PIE Plus para impulsar el emprendimiento rural

La Diputación de Cáceres abre la convocatoria de los Premios PIE Plus para impulsar el emprendimiento rural

Facua Extremadura solicita que no se cobre el agua en Carcaboso hasta que el suministro sea apto para el consumo

Facua Extremadura solicita que no se cobre el agua en Carcaboso hasta que el suministro sea apto para el consumo

Un mes y medio para iniciar las obras de mejora en el Mirador de la Memoria del Valle del Jerte, en Cáceres

Un mes y medio para iniciar las obras de mejora en el Mirador de la Memoria del Valle del Jerte, en Cáceres

El personal sanitario cacereño, clave en el parto de Rocío, vecina de Guadalupe: "Hicieron todo más fácil", asegura la madre

Manuel Quesada alerta del retraso en la subvención a la Semana Santa de Trujillo: "Sin ese dinero, dependemos de la paciencia de las empresas"

Manuel Quesada alerta del retraso en la subvención a la Semana Santa de Trujillo: "Sin ese dinero, dependemos de la paciencia de las empresas"

Cáceres: urbanismo, cultura y educación, motores del cambio para repensar los pueblos frente al reto demográfico

Cáceres: urbanismo, cultura y educación, motores del cambio para repensar los pueblos frente al reto demográfico

La tecnología también es cosa de mayores: así son las jornadas de ‘Revolución Digital Senior’

La tecnología también es cosa de mayores: así son las jornadas de ‘Revolución Digital Senior’

Casar de Cáceres se prepara para vivir una noche única con la Orquesta Panorama

Casar de Cáceres se prepara para vivir una noche única con la Orquesta Panorama
Tracking Pixel Contents