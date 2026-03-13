La Guardia Civil detiene a dos hombres por tres robos con fuerza en naves agrícolas de Toril

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de tres robos con fuerza cometidos en naves agrícolas del municipio cacereño de Toril. Los hechos se produjeron entre los días 19 y 23 del pasado mes de febrero en distintas fincas de la localidad.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de los puestos de la Guardia Civil de Casatejada y Almaraz, con la colaboración del Equipo ROCA de la Compañía de Navalmoral de la Mata. Este tipo de equipos especializados —cuyas siglas corresponden a Robos en el Campo— fueron creados por la Guardia Civil en 2013 para prevenir y combatir los delitos en explotaciones agrícolas y ganaderas. Este es un problema que afecta especialmente a las zonas rurales y que genera importantes pérdidas económicas en el sector primario.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que los robos se habían cometido siguiendo un mismo modus operandi. En todos los casos se había producido el forzamiento de las rejas de las ventanas de las naves agrícolas. Esta coincidencia llevó a los investigadores a considerar que los tres delitos podrían haber sido cometidos por las mismas personas. A partir de ese momento, la Guardia Civil centró sus esfuerzos en identificar a los autores y recuperar el material sustraído.

Parte de los objetos sustraídos han sido recuperados

Como resultado de la investigación, los agentes del Equipo ROCA lograron recuperar parte de los objetos robados. Entre ellos destacan numerosas cañas de aluminio pertenecientes a aspersores de riego agrícola, con un peso aproximado de 154 kilogramos. Según la investigación, estas piezas habían sido cortadas por la mitad presuntamente por los autores de los robos para facilitar su transporte y ocultación, lo que ha provocado que queden inutilizadas para su uso en sistemas de riego.

Por su parte, agentes del Puesto de Almaraz recuperaron otros efectos que se encontraban preparados para ser sustraídos. Los objetos fueron localizados cuando los agentes identificaron a los sospechosos mientras circulaban en un vehículo, después de haber sido vistos previamente dentro de una de las fincas donde se produjeron los robos.

Dos hombres como presuntos responsables

Las diligencias realizadas, junto con los efectos recuperados y las pruebas obtenidas durante la investigación, permitieron vincular a los sospechosos —dos hombres de 35 y 48 años— con los tres robos denunciados. Ambos fueron finalmente detenidos como presuntos responsables de los hechos.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de la Guardia Civil contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas. Este plan refuerza la vigilancia en zonas rurales mediante patrullas específicas, inspecciones en chatarrerías y puntos de compra de materiales, así como un contacto directo con agricultores y ganaderos para mejorar la prevención y la denuncia de los delitos. El objetivo es reducir los robos en el campo y proteger una actividad económica clave para muchas comarcas rurales.