Cáceres: urbanismo, cultura y educación, motores del cambio para repensar los pueblos frente al reto demográfico

"Los municipios extremeños ante el Reto Demográfico, la cohesión social y la integración", con estas palabras han dado comienzo este jueves las jornadas celebradas en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

Se trata de una actividad enmarcada en el Proyecto Zcianext, una iniciativa puesta en marcha con la acción conjunta de Adicover y las universidades de Extremadura y Granada. Este proyecto se centra en el estudio y la puesta en marcha de modelos innovadores de convivencia intergeneracional en el medio rural, con el objetivo de reforzar la cohesión social y generar oportunidades frente al despoblamiento.

Además, este cuenta con la financiación de la Diputación de Cáceres, que desde hace años impulsa diferentes programas destinados a reforzar la vida en los municipios y a favorecer la fijación de población en el territorio.

Adicover es un grupo de acción Local de la comarca de La Vera, una entidad que trabaja desde hace décadas en el desarrollo rural de la zona a través de iniciativas vinculadas al emprendimiento, la dinamización económica y la mejora de la calidad de vida en los pueblos. A través de programas europeos como Leader, este grupo impulsa proyectos empresariales, culturales y sociales que buscan diversificar la economía local y fortalecer el tejido comunitario, una línea de trabajo que se conecta directamente con los objetivos del proyecto Zcianext.

En el encuentro han participado técnicos y técnicas, así como personal municipal, agentes de desarrollo local, dinamizadores culturales y turísticos, profesionales de urbanismo y docentes, entre otras personas.

Nuevas tácticas contra el despoblamiento

"Abordar las estrategias para el reto demográfico con una mirada distinta", en este cometido se centraba Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura. En el marco de las jornadas ha agradecido a los asistentes el trabajo que vienen realizando.

Además, ha señalado el medio rural como el "espacio perfecto para la convivencia generacional". Considera que en estos entornos se hace sencillo "aprovechar los beneficios que unas y otras generaciones se aportan mutuamente".

Con ello, el evento ha servido para estudiar el fomento de zonas y espacios de contacto intergeneracional. Las propuestas se centran principalmente en espacios sociales y educativos, más allá de los físicos. Este planteamiento coincide con diversas actuaciones impulsadas en la provincia en los últimos años, en las que instituciones y grupos de desarrollo rural han apostado por proyectos que combinan vivienda, servicios, cultura y participación ciudadana para mantener vivos los pueblos.

"Tenemos que repensar nuestros pueblos", ha indicado Gutiérrez. El urbanismo, la cultura, la educación y la acción social son los aspectos que ha establecido como motores del cambio.

La unión generacional como solución

Con el objetivo de facilitar ese encuentro generacional, ha señalado que se debe pensar en "plazas, parques, centros culturales, espacios públicos y nuevos programas". Una acción que, según ha destacado, "mueve todas y cada una de las iniciativas y los proyectos de la Diputación". En esta línea, la institución provincial desarrolla programas de apoyo a los municipios en ámbitos como la cultura, el empleo local, el emprendimiento o la digitalización, todos ellos orientados a mejorar las condiciones de vida en el medio rural.

A partir de esta jornada, se conformarán grupos de trabajo. A su vez, se detallarán objetivos a cumplir para identificar necesidades, prioridades y oportunidades en cada localidad.

La finalidad principal es diseñar modelos de intervención ajustados a la realidad municipal. En ellos se establecerán acciones concretas que fomenten la convivencia entre generaciones y contribuyan a fortalecer el tejido social local.

"El reto demográfico no habla solo de cifras, habla de personas y de generaciones no aisladas", con esta frase resumía la filosofía de los espacios intergeneracionales Fermín Encabo, presidente de Adicover. En la provincia de Cáceres, se trabaja en ellos como instrumentos clave para la lucha contra el despoblamiento, apostando por proyectos que refuercen la comunidad y favorezcan que los municipios sigan siendo lugares atractivos para vivir y desarrollar proyectos de vida.