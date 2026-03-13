Manuel Quesada alerta del retraso en la subvención a la Semana Santa de Trujillo: "Sin ese dinero, dependemos de la paciencia de las empresas"

El presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Trujillo, Manuel Quesada, ha advertido de la complicada situación económica que atraviesa la organización de la Semana Santa trujillana por el retraso en la llegada de la subvención municipal, cifrada este año en 12.000 euros. En una entrevista concedida a la emisora local Onda Trujillo TV, Quesada explicó que la falta de liquidez obliga a la Junta a confiar, una vez más, en la paciencia de los empresarios y proveedores locales.

Según detalló, el problema no radica en si el dinero llegará o no, sino en cuándo llegará. “La Semana Santa es cuando es, a principios de año, y nosotros necesitamos ese dinero a primeros de año para poder afrontar los gastos”, señaló. Quesada recordó que en 2025 la subvención no se recibió hasta mediados de junio, lo que provocó retrasos en los pagos y dificultades con algunas empresas, algunas de las cuales este año ya no trabajan con la Junta.

El presidente explicó que la Junta trasladó esta situación al Ayuntamiento en noviembre del pasado año y propuso repetir la fórmula aplicada en 2025: una subvención directa mediante modificación presupuestaria. Sin embargo, denunció que los plazos se han ido retrasando de pleno en pleno sin una solución concreta, hasta quedar la ayuda “en el limbo”.

Ante esta situación, la Junta remitió una carta a todos los grupos políticos del Ayuntamiento para exponer la urgencia del problema. La cuestión llegó finalmente al pleno municipal del pasado 4 de marzo a través de una moción de urgencia presentada por el PSOE, con el apoyo de Unidas por Trujillo y del concejal no adscrito Juan Manuel Mariscal. Quesada agradeció públicamente ese respaldo, aunque lamentó que el equipo de gobierno votara en contra de la urgencia. “No entendemos por qué no apoyaron al menos la urgencia, cuando todos conocían nuestra situación”, afirmó.

Quesada insistió en que la Junta no dispone de fondos suficientes para adelantar los gastos de organización. “No podemos hacer frente a una inversión de 12.000 euros porque no los tenemos”, subrayó. Además, recordó que la subvención debe justificarse con gastos vinculados a la propia Semana Santa, por lo que no puede utilizarse meses después para abonar conceptos ajenos al periodo festivo.

Pese a sus críticas, el presidente evitó hablar de falta de interés por parte de la concejala de Cultura, Consuelo Soriano, con quien mantiene el contacto habitual. Sí mostró, no obstante, su decepción por la falta de concreción del equipo de gobierno y por no haber recibido aún respuesta a la solicitud de reunión con la alcaldesa, Inés Rubio. A su juicio, si el procedimiento se activa ya, el dinero podría llegar “más o menos en junio”, un plazo que volvería a reproducir la situación del año pasado.

Programación de Cuaresma y Semana Santa

Más allá de la polémica económica, Quesada repasó en la entrevista los próximos actos de la Semana Santa de Trujillo, que arrancan oficialmente el 19 de marzo con una charla sobre la Arqueología de la Pasión en el Palacio de Barrantes Cervantes, a cargo de Cayetana Heidi Johnson, profesora de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. La actividad está organizada conjuntamente por la Junta de Cofradías y las Parroquias de Trujillo.

También recordó que continúan celebrándose los viernes de Cuaresma en San Francisco, con misa a las 19.30 horas y posterior Vía Crucis, además de distintas asambleas de hermandades durante los próximos días.

Uno de los momentos destacados llegará el 21 de marzo, con el pregón de la Semana Santa, que este año pronunciará Vladimir Sánchez Puerta, antiguo vicario parroquial de la ciudad. La jornada contará además con un pasacalles y un concierto de la Agrupación Musical Virgen de la Vega de Salamanca, que reunirá a unos 70 componentes.

Asimismo, el 22 de marzo se celebrará en San Francisco un certamen benéfico de bandas a favor del proyecto de construcción del retablo del Cristo Cautivo y San Juan. En él participarán las bandas de tambores de la Oración en el Huerto, Santo Sepulcro y Cristo Cautivo, la Agrupación Musical Cristo del Perdón y la Banda de Música Antonio Flores.

Reconocimiento a María Cancho y balance positivo del Cristo Cautivo

Durante la entrevista, Manuel Quesada también valoró muy positivamente la reciente procesión extraordinaria del Cristo Cautivo, celebrada con motivo del 75 aniversario de la cofradía. El presidente destacó la emoción vivida durante el paso de la imagen por la casa de Enrique Elías, histórico referente de la hermandad, así como la buena respuesta de público pese al frío y a la fecha temprana.

Del mismo modo, defendió la concesión del galardón Cofrade del Año a María Cancho Bravo, a quien la Junta ha querido reconocer por su intensa implicación en la cofradía del Cautivo y, especialmente, por su trabajo en la recaudación de fondos para el futuro retablo.

Llamamiento a la participación

Quesada concluyó con un llamamiento a la ciudadanía para vivir intensamente la Semana Santa, no solo como espectadores, sino también desde dentro de las cofradías. “Todo aquel que tenga un traje de cofrade en su casa, que se anime y salga a participar”, afirmó.

Además, recordó que Trujillo continúa trabajando para lograr que su Semana Santa sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, un objetivo para el que considera fundamental la implicación de toda la ciudad y la proyección mediática del evento.