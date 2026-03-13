Pistoletazo de salida a la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes

La Feria Agroalimentaria de Valdefuentes ha arrancado este viernes su XXV edición con el objetivo de volver a situar a la localidad cacereña como uno de los principales escaparates del sector agroalimentario extremeño. Durante la inauguración, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha felicitado al alcalde del municipio, Álvaro Arias, a la corporación municipal y a todos los productores, asociaciones, voluntarios y vecinos que participan en la organización del evento. También estuvo presente el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

La feria, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional, espera superar los 16.000 visitantes y cuenta con una programación que combina gastronomía, cultura, ocio y actividades para todos los públicos.

Durante su intervención, Santamaría ha recordado la importancia económica del sector agroalimentario en la región. Según un informe reciente de Cajamar, el valor añadido bruto del sector creció en 2024 un 6,2%, frente al 3,7% registrado en el conjunto de España. La producción agroalimentaria alcanzó los 3.655 millones de euros ese mismo año, lo que supone el 15,4% del valor añadido bruto de la economía regional.

En materia de empleo, el agro extremeño dio trabajo a 77.229 personas en 2024, con un crecimiento del 1,6%, también por encima de la media nacional. Según los datos expuestos, el sector concentra el 18,8% del empleo total de la economía regional.