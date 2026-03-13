Miguel Ángel Morales reafirma el compromiso de la Diputación de Cáceres con la población refugiada de Palestina: "Es una causa de la humanidad”

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres se ha reunido este viernes con Raquel Martí, presidenta de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (Unrwa). El encuentro ha servido para analizar la crisis humanitaria en Oriente Medio y reforzar la cooperación que mantiene la institución provincial con la agencia de la ONU.

Durante la reunión, la responsable de UNRWA ha alertado de la gravedad de la situación. Ha señalado que el objetivo del encuentro era actualizar "la situación tan sumamente complicada y peligrosa que hay ahora mismo en Oriente Medio". También ha explicado el destino de los fondos comprometidos por la Diputación de Cáceres y el impacto que tendrán sobre la población refugiada de Palestina.

Una situación cada vez más grave

La presidenta de la agencia ha agradecido el respaldo de la institución provincial, destacando que ese apoyo ha sido económico, pero también político. Además, en sus propias palabras, ha llegado en un momento especialmente delicado para la organización. En ese contexto, ha denunciado que "se ha estado criminalizando a esta agencia con la intención clara de acabar con ella y a su vez con el estatus de los refugiados de Palestina".

Martí ha explicado que la financiación prevista este año por la Diputación se destinará sobre todo a actuaciones sanitarias en Líbano. Allí, la situación es especialmente grave. Según ha indicado, varios campos de refugiados del sur del país están siendo alcanzados por los ataques y se encuentran en zonas afectadas por órdenes de evacuación.

Ante este escenario, ha afirmado que la población está sufriendo directamente "la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel". También ha detallado que la agencia trabaja ahora en dos frentes. Por un lado, está habilitando refugios para la población desplazada. Por otro, mantiene servicios esenciales dentro de los campos. Entre ellos, la atención sanitaria, la distribución de agua potable y el saneamiento.

La presidenta de Unrwa también se ha referido a la situación educativa. Ha señalado que los colegios están cerrados en todo Líbano por la crisis. Aun así, la agencia mantiene abiertos sus centros convertidos en refugio para acoger a familias desplazadas.

Un aumento en las ayudas nominativas

Por su parte, Morales ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Cáceres con la labor de UNRWA. Ha defendido que ese apoyo seguirá en el plano económico, institucional y político. Además, ha recordado que la corporación provincial aprobó "por unanimidad una declaración de stop al genocidio de Israel hacia el pueblo palestino".

El presidente de la Diputación ha detallado también la ayuda concedida en los últimos meses. El pasado año, la institución destinó 60.000 euros a UNRWA mediante una ayuda nominativa. Después amplió esa cantidad con otros 40.000 euros para acción humanitaria. En total, 100.000 euros. Para este ejercicio, la Diputación ha vuelto a incluir otros 100.000 euros para el nuevo proyecto presentado por la agencia.

Morales ha reconocido que esa cantidad no basta para responder a todas las necesidades. Aun así, ha insistido en que la institución seguirá colaborando. "La causa palestina trasciende a Palestina, es una causa de la humanidad", ha afirmado.

Palestina, una lucha conjunta

A su vez, ha explicado que la Diputación no solo apoya a Unrwa, también mantiene colaboración con entidades que trabajan sobre el terreno. La asociación cacereña Sonrisas en Acción, y la agencia internacional Unicef son algunas de ellas. A esta actuación se suma la implicación del área de Cooperación al Desarrollo, del área de Presidencia y del Fondo Extremeño Local de Cooperación.

"Vamos a estar a su lado ante cualquier cuestión que nos demanden", ha asegurado Morales. Según ha señalado, son las organizaciones que trabajan en la zona "las que mejor conocen las necesidades urgentes y las dificultades para intervenir sobre el terreno".

La reunión de este viernes refuerza así la colaboración entre la Diputación de Cáceres y Unrwa. La agencia de Naciones Unidas presta asistencia y protección a la población refugiada de Palestina en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Jordania, Siria y Líbano. Su labor incluye educación, atención sanitaria, ayuda social y respuesta de emergencia. Un trabajo clave en un momento de máxima presión humanitaria.