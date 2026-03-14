José Cobos lanza 'El paso del tiempo', un disco que homenajea a su tierra y sus raíces cacereñas

El pasado 30 de enero el proyecto 'El paso del tiempo' por fin vio la luz. Se trata de quinto disco de estudio del cantautor José Cobos. El artista extremeño es natural de Torrejón el Rubio, un municipio cacereño cercano al Parque Nacional de Monfragüe. Precisamente, su lugar natal ha sido una de sus grandes inspiraciones a la hora de componer.

El nombre del álbum surge de la propia madurez que el artista ha adquirido con el paso de los años. Tras pasar la barrera de los 50, y pasar por multitud de experiencias "tanto buenas como malas", Cobos ha aprendido a luchar por lo que quiere. "El paso del tiempo es la vida misma, lo bonito y lo duro de ella", destaca.

Letra de algunas de las canciones de José Cobos. / Cedida a El Periódico

Su carrera musical comenzó a los 16 años, y tras mantenerse apartado de la música temporalmente, en 2021 volvió con más fuerza que nunca. Lo hizo con su anterior disco 'Yo nací en Extremadura', con el que buscaba hacer un homenaje a su tierra y sus raíces.

Recordando sus raíces

Ahora, presenta un nuevo proyecto en el que da voz a su mundo personal. Para ello, une realidades muy actuales que considera importante señalar, con canciones y recuerdos que para él tienen un gran significado.

En su faceta de emisario se centra en la realidad de las mujeres maltratadas. Esta es la temática que abre su disco con el tema 'Superviviente del dolor', una canción sobre la esperanza de volver a ser feliz tras haber conseguido dejar a atrás "ese mundo gris".

A este tema se unen cuatro canciones dedicadas a sus orígenes. El pasodoble 'Soy Extremeño', la rumba 'El aroma de mi tierra' y la sevillana 'Yo nací en Extremadura' están dedicadas a la comunidad extremeña.

Esta última pieza la presenta como un "bonus track", por ser una de las más populares de su anterior proyecto. En las plataformas musicales y redes sociales supera las 155.000 reproducciones.

Además, incluye 'Qué bonito es Talaván', con la que hace un homenaje al pueblo donde nacieron su abuelo y su madre.

Una deuda de hace años

De hecho, su abuelo es una de las figuras centrales del disco. En honor a su memoria escribe 'El nieto del pastor', donde plasma algunos de sus recuerdos juntos, que atesora con especial cariño.

"Esa canción era una deuda que yo tenía con mi abuelo", cuenta Cobos. Se trata de una sevillana dedicada a todos los pastores que trabajan en el campo. Además, en el propio videoclip Cobos aparece vistiendo algunas de las prendas que fueron de su abuelo. Esta canción nace con la idea de reflejar el orgullo que siente al ser "nieto de un pastor".

Cobos cuenta que escuchar la versión final fue "uno de los momentos más emotivos del proceso". Confiesa que se les cayó más de una lágrima, ya que es una obra tan personal como bonita, que tristemente su abuelo no llegará a conocer.

Homenaje a los grandes artistas

En total el disco tiene 17 canciones, de las cuales doce han sido compuestos de principio a fin por el propio Cobos. Las cinco restantes se presentan como un homenaje a algunos de sus artistas preferidos.

Imagen del libreto de 'El paso del tiempo'. / Cedida a El Periódico

En este sentido, ha querido reinterpretar sus obras, como él explica, llevándoselas a su terreno. El disco contiene covers de artistas como Joan Manuel Serrat, Chiquetete o José Manuel Soto. Sin embargo, quería distanciarse de los proyectos más frecuentes, los cuales se centran en versionar aquellas canciones más conocidas.

"Yo quiero que la gente se pare a escuchar la canción", señala, explicando que cuando alguien versiona una canción conocida la gente en lugar de atender al aporte personal del autor, suelen disfrutarla cantándola.

Es por ello que se ha centrado en algunas de las piezas menos populares, como 'Viva Madrid', en honor a su lugar actual de residencia, o 'La mujer que yo quiero'.

Sus vivencias en formato musical

Él no solo interpreta sus canciones, sino que también las compone. Este fue realmente el motivo que le llevó a entrar en el mundo de la música. "A mí me gustaba mucho escribir", cuenta, explicando que a través de un amigo llegó a quien ahora es su inseparable compañero de escenario. Javier Bravo es el pianista que añade el toque musical a su voz en cada una de sus actuaciones.

Para él grabar las canciones es la etapa más difícil del proceso. Como a cualquier persona que lucha por su sueño, es muy autoexigente en la producción e sus discos. Es por ello que a la hora de ponerse ante el micrófono le surgen miles de preocupaciones para que todo quede perfecto.

Sin embargo, todo el agobio desaparece cuando se sienta y escucha la pieza final. Ese momento en que se asegura de que todo está bien, respira por fin y comprueba "lo bonito que ha quedado".

Ahora, con el disco ya en sus manos llega el momento de dejar que sea también el público quien lo disfrute. Es por ello que actualmente está centrado en programar conciertos y actuaciones para los próximos meses.

Sin embargo, apunta que él nunca deja de componer, y nos descarta hacer un nuevo álbum en un futuro. "Siempre piensas que no tienes nada más que cantar a Extremadura y, cuando menos lo esperas, esa musa vuelve", declara.

Siempre con el objetivo de visibilizar su tierra

En relación a ello, indica que seguirá luchando por dar visibilidad a su tierra. Algo que nunca olvida, y es que, además de ser un tema recurrente en sus canciones, también lo es en sus conciertos. En ellos siempre guarda un espacio para "pedir un aplauso para los trabajadores del campo".

"Yo pienso que las canciones son como los hijos, tú la creas, la alimentas, la haces grande y la echas a volar", comenta Cobos. Así explica que llega un momento en que la obra deja de ser tuya, porque empieza a formar parte de quien la escucha y "se siente identificado con ella".

Con estas palabras anima a todos los amantes de la música a disfrutar de la suya y darse la oportunidad de volver a su tierra a través de sus canciones.