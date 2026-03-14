Álvaro Arias, alcalde de Valdefuentes: "Valdefuentes, buen pan, buen vino, buen queso y mejor gente"

Valdefuentes vuelve a celebrar su tradicional Feria Agroalimentaria. Se trata de uno de los eventos más arraigados en el municipio cacereño, que ya va por su edición número 25.

Tras más de dos décadas de celebración el evento ya "no tiene nada que ver" con lo que fue en sus inicios. Así lo indica Álvaro Arias, alcalde de Valdefuentes, quien explica que la feria ha pasado de ser una celebración únicamente de los vecinos de la localidad, a tener "una gran proyección más allá de la propia Comunidad Autónoma de Extremadura".

De hecho, este éxito les llevó a ampliar la festividad que comenzó limitada a un único día. Ahora la feria ocupa tres días muy bien marcados en el calendario valdefuenteño. Además este año Valdefuentes celebra una edición única, y es que el pasado mes de septiembre recibió el distintivo de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Fotogalería | Ambientazo en la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes /

Los inicios de todo un éxito

Detrás de esta consolidación hay una historia que se remonta a finales de los años noventa. Arias recuerda que la idea nació tras una visita que realizó junto a un familiar a una feria de maquinaria agrícola celebrada en Miajadas en 1999. A partir de aquella experiencia surgió la propuesta de organizar en el municipio un evento que sirviera para mostrar los productos con los que la localidad destacaba dentro de la comarca. En aquel momento Valdefuentes contaba con dos queserías, cinco bodegas de vino y una empresa dedicada a la elaboración de bombones de higo y otra a los embutidos. Este hecho fue lo que animó al consistorio a impulsar una cita centrada en la gastronomía local.

La primera edición se celebró el 4 de marzo del año 2000 y tuvo una gran acogida. Entonces las degustaciones eran gratuitas y los productos ofrecidos al público se financiaban a partes iguales entre las empresas participantes y el ayuntamiento. El objetivo principal era crear un "escaparate" para los productos locales de la Sierra de Montánchez y Tamuja.

Desde aquellos comienzos modestos, la feria ha experimentado una evolución notable. Ha pasado de un evento de sólo un día, con un volumen de negocio reducido y con participación exclusivamente de empresas locales y vecinos de la localidad o de municipios cercanos, a convertirse en una cita plenamente consolidada. Hoy es "un gran escaparate para la promoción y venta", no sólo para las empresas agroalimentarias que exponen en la feria, sino también para negocios vinculados a la restauración, los servicios, el transporte o el alojamiento, tanto del propio municipio como de la comarca y del conjunto de la provincia.

La evolución del evento

Cada edición reúne entre 15.000 y 20.000 visitantes, una afluencia que obliga a reforzar la organización para "ofrecer la mejor atención posible a quienes se acercan hasta la localidad". Además de su impacto económico, el evento tiene también una dimensión social importante, ya que contribuye a mantener actividad y empleo en el territorio. En este sentido, Arias destaca que uno de los objetivos que siempre ha perseguido la feria ha sido "frenar a través del empleo el despoblamiento de nuestras zonas rurales".

El crecimiento de la cita llevó también a ampliar su duración. La feria pasó de celebrarse en una sola jornada a ocupar tres días completos, en parte por la demanda de los propios visitantes y en parte por la evolución de su formato. La introducción de tickets para las degustaciones, así como la incorporación de empresas de otras localidades y la organización de actividades paralelas, permitió hacerla más dinámica y atractiva tanto para el público como para los expositores.

Para los vecinos, la feria es además un símbolo de identidad colectiva. Durante esos días el municipio se llena de visitantes y muchas familias reciben a amigos y conocidos en sus casas, en un ambiente festivo que el propio alcalde describe como "un nexo de unión para todos los valdefuenteños", que abren "las puertas de sus hogares de par en par" para mostrar a través de su hospitalidad lo que son "capaces de conseguir como pueblo".

La feria es también un homenaje al trabajo de generaciones de productores locales que han mantenido vivas elaboraciones tradicionales como el vino, el queso, la crema, los embutidos, los bombones de higo, el aceite o el pan. Gracias a esa tradición y a la calidad de los productos, algunas empresas del municipio han logrado proyectarse más allá del ámbito provincial, llegando incluso a mercados nacionales e internacionales. No en vano, en el municipio es bien conocido el dicho popular "Valdefuentes, buen pan, buen vino y mejor gente", ampliado en los últimos años a "Valdefuentes, buen pan, buen vino, buen queso y mejor gente".

Una edición única

La reciente declaración de la feria como Fiesta de Interés Turístico Regional ha supuesto un respaldo institucional a esta trayectoria. Desde el consistorio consideran que se trata de "un reconocimiento a la suma de muchas voluntades". Empresas, instituciones, medios de comunicación y vecinos que han apostado durante años por el crecimiento del evento. Tras 27 años de trayectoria y 25 ediciones celebradas, la feria se ha convertido en "un escaparate y un referente para la proyección empresarial y turística" de Valdefuentes y de toda la comarca, además de una oportunidad de negocio para las empresas que cada año participan en ella.

La programación de esta edición comenzó el viernes con exposiciones de artistas locales y una demostración de cortadores de jamón, dando inicio a un fin de semana que combina gastronomía, cultura y música.

Este sábado ha llegado el día grande para la localidad. La jornada ha comenzado con una ruta senderista a primera hora de la mañana y posteriormente se han abierto los stands alrededor de la una del mediodía. Uno de los momentos más emotivos del programa ha estado dedicado a Juan Domingo Márquez, conocido como Juando.

Juando, figura clave en Valdefuentes

Juando fue un cantaor de flamenco local muy querido, que durante años abrió las actuaciones musicales de la feria. Vecinos y organización lo recuerdan como un auténtico embajador del municipio, tanto por su talento artístico como por su cercanía personal. "Alguien que llevaba el nombre de Valdefuentes en cada actuación", así lo describe Arias.

Su voz forma parte de la historia del evento y permanece en la memoria de quienes han disfrutado de sus actuaciones. El cantaor ha estado muy vinculado a la feria desde sus primeras ediciones. Es por ello que en esta primera ocasión en que el evento se celebrará sin su presencia, han querido recordarle con el homenaje 'In Memoriam' en su honor.

El acto abrió, como era tradición en su caso, el programa de actuaciones musicales del evento. Durante el homenaje se proyectó además un vídeo con algunas de sus intervenciones en la feria y en otros escenarios, recordando así su trayectoria y su relación con la localidad. Además, el tributo contó con la participación de su guitarrista y amigo 'Riti', junto a otros cantaores flamencos. Entre ellos Perico de la Paula y Jorge Peralta, "no han querido perderse este merecido homenaje".

El reconocimiento concluirá con la entrega de un ramo de flores y una placa conmemorativa en memoria del artista.

Una celebración para todo el fin de semana

La jornada continuó con la representación de la tradicional Fiesta de los Tableros y varias actuaciones musicales, entre ellas las del grupo Los Rokipankis y la cantante Soraya Arnelas. La actividad del sábado se cerrará por la noche con una disco móvil a cargo del dj local Joel Durán.

El domingo la feria afrontará su última jornada con la reapertura de los stands a partir de las 13:00 horas, mientras que las exposiciones artísticas volverán a abrir sus puertas al público. A las 14:15 horas está prevista la actuación de la bailaora local Irene Herrera y, durante la tarde, se sucederán distintas propuestas musicales con artistas y grupos regionales. El evento concluirá a las siete de la tarde con el acto oficial de clausura.

Durante todo el fin de semana, visitantes y vecinos pueden disfrutar de una amplia oferta gastronómica basada en productos de calidad —quesos, embutidos, jamones, vinos o dulces— a precios populares, así como de conciertos y actividades culturales. La feria ofrece además la oportunidad de recorrer las calles del municipio y descubrir elementos característicos como el esgrafiado de sus fachadas, conocer su entorno natural o acercarse al origen de muchos de los productos que forman parte de la despensa local, todo ello en un ambiente festivo marcado por la hospitalidad de los vecinos de Valdefuentes.