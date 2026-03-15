Los vecinos de Valdefuentes muestran con su hospitalidad lo que son "capaces de conseguir como pueblo" en su XXV Feria Agroalimentaria

¿Cómo surgió la idea de realizar la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes en sus inicios?

La idea surgió a raíz de una visita que realicé junto a un familiar a una feria de maquinaria agrícola en Miajadas en 1999, en ese momento me propuse realizar una fiesta con los productos y atractivos más competitivos con los que contábamos en nuestra localidad, entonces teníamos dos queserías, cinco bodegas de vino, una de embutidos y una de bombones de higo, y la llevamos a cabo con gran éxito de público el cuatro de marzo del 2000, entonces las degustaciones eran gratuitas y los productos que exponíamos eran sufragados el 50 por ciento por las empresas y el otro 50 por ciento por el ayuntamiento.

¿Cómo ha cambiado el evento en estos años?

No tiene nada que ver, ya que ha pasado de un evento de solo un día, donde el volumen de negocio era muy modesto, en el que únicamente participaban empresas locales y el público asistente eran principalmente nuestros propios vecinos y algunos procedentes de pueblos limítrofes; sin embargo, ahora es una feria totalmente consolidada con una gran proyección más allá de nuestra comunidad autónoma, y un gran escaparate para la promoción y venta de los distintos productos y para las distintas empresas agroalimentarias que exponen en la feria, aunque también es una gran oportunidad de negocio para otras empresas de sectores tan diversos como: la restauración, servicios, transportes, alojamientos, etc., tanto locales como comarcales y del resto de la provincia, ya que acuden a ella entre 15.000 y 20.000 personas anualmente a las que hay que ofrecer el mejor servicio y las mayores atenciones para que el próximo año nos visiten de nuevo; además es fundamental para el empleo, sobre todo para la consolidación del existente, aunque durante estos tres días también es importante el que se genera, con lo que conseguimos el objetivo principal que siempre hemos perseguido con la organización de esta Feria, cual es, frenar a través del empleo el despoblamiento de nuestras zonas rurales.

¿Por qué se amplió de un único día a tres?

La ampliación se debió al éxito de la feria y a la demanda que nos transmitían las personas que acudían a ella, además de la propia exigencia que nosotros pensábamos que debíamos implementar a la misma cuando establecimos la venta de tickets para la degustación de los productos, intentando con ello hacerla más atractiva tanto para las empresas expositoras como para los visitantes, ampliando y abriendo la feria a la participación de empresas de otras localidades y organizando actividades paralelas para conseguir que fuera más rentable y dinámica.

¿Qué impacto tiene la celebración en el pueblo más allá de impulsar su economía y el turismo? Es decir ¿qué representa para los vecinos de Valdefuentes?

Para nuestros vecinos, la feria representa orgullo e identidad, con una marcada connotación social, pues es un nexo de unión para todos los valdefuenteños, ya que abrimos las puertas de nuestras casas de par en par, llenándolas de amigos para mostrarles a través de nuestra hospitalidad lo que somos capaces de conseguir como pueblo.

Carlos Gil

Por otro lado, esta feria representa el reconocimiento al esfuerzo que han realizado numerosas generaciones, elaborando productos de calidad y autóctonos (vino, queso, crema, embutidos, bombones de higo, aceite, pan, etc.), así como comprobar cómo su trabajo ha sido valorado no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional e internacional, pues algunas de nuestras empresas exportan sus productos más allá de nuestras fronteras; de hecho hay un dicho de siempre conocido "Valdefuentes, buen pan, buen vino y mejor gente", ampliado hace unos años a "Valdefuentes, buen pan, buen vino, buen queso y mejor gente".

¿Qué supone que haya sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional (FITR)?

Supone un reconocimiento a la suma de muchas voluntades (empresas, instituciones, medios de comunicación, etc.) que han apostado por la feria,y una justa recompensa a 27 años y 25 ediciones de creer, de mucha fe, de ilusión, de esfuerzo, de trabajo, de calidad, de exquisitez, de productos autóctonos, de promoción, de inversión, de seguridad, de multitud de actividades, de las numerosísimas personas que han colaborado y asistido a nuestra localidad durante todas estas ediciones, convirtiéndose en un escaparate y en un referente para la proyección empresarial y turística de nuestra localidad y de nuestra comarca y una oportunidad de negocio y venta para los excelentes productos que elaboran y comercializan las distintas empresas que procedentes de toda nuestra provincia año tras año exponen en ella; y, sobre todo, posicionar a Valdefuentes en el mapa nacional de destinos gastronómicos imprescindibles.

Sobre el homenaje a Juando, ¿cómo recuerda al cantante como vecino del municipio?

Juando ha sido un cantaor de flamenco local, que casi todos los años inauguraba las actuaciones de la feria, es y será recordado como un gran embajador de nuestro pueblo. No era solo un artista, era una gran persona por su calidad humana y por su profesionalidad, alguien que llevaba el nombre de Valdefuentes en cada actuación. Su voz era y forma parte del hilo musical y de la historia de la feria, que permanecerá siempre en los corazones no solo de los valdefuenteños sino de todos los que tuvieron la fortuna de conocerle y verle actuar.

Además del concierto, ¿habrá alguna otra actividad como parte del homenaje?

El homenaje 'In Memoriam' que merecidamente le rendiremos y al que invitamos a todas aquellas personas que sientan el flamenco y que alguna vez hayan coincidido con Juando, se celebrará el sábado 14 e inaugurará como cada edición las actuaciones de la feria, es decir como si él estuviera aún presente entre nosotros, proyectaremos un vídeo que recogerá algunas imágenes y algunas de sus actuaciones en la feria y en otros eventos, además contaremos con la actuación de su guitarrista y amigo 'Riti', y de otros cantaores de flamenco que no han querido perderse este merecido homenaje como Perico de Paula, Jorge Peralta, etc.

¿Por qué nadie debería perderse este evento?

Porque es una experiencia sensorial completa: puedes degustar y saborear los mejores quesos, jamones, embutidos, anchoas, vino, dulces, etc. a precios populares, disfrutar de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestro folklore, de conciertos de música de primer nivel (este año con Soraya Arnelas y Juanlu Montoya, por ejemplo) y pasear por nuestras calles y contemplar una de nuestras señas de identidad, como es el esgrafiado (técnica decorativa de fachadas), o visitar nuestra dehesa y conocer donde nace y como se producen esos productos autóctonos de tanta calidad que forman nuestra despensa y por supuesto disfrutar del excelente ambiente que siempre se respira en la feria, además de la hospitalidad de los valdefuenteños.