Vecinos y ayuntamientos colaboran para embellecer la provincia de Cáceres con la Campaña de Primavera de la Diputación

La Campaña de Primavera de la Diputación de Cáceres, que prevé distribuir unas 48.000 plantas ornamentales entre los ayuntamientos, se ha consolidado como una de las iniciativas ambientales más extendidas en la provincia. A través de este programa, los municipios reciben especies como begonias, geranios, petunias o zinnias para mejorar la imagen de calles, parques y plazas durante los meses de primavera y verano.

La Diputación de Cáceres distribuirá 48.000 plantas de diez especies diferentes en su Campaña de Primavera para embellecer municipios / Cedida a El Periódico Extremadura

Más allá del componente estético, la iniciativa también tiene un impacto social y ambiental en las localidades participantes, especialmente en aquellas con menor población y recursos para el mantenimiento de zonas verdes.

Beneficios para la comunidad local

La plantación de flores ornamentales en espacios públicos contribuye a mejorar el entorno urbano y a crear espacios más agradables para vecinos y visitantes. Estudios sobre planificación urbana y espacios verdes señalan que la presencia de vegetación en las ciudades favorece el bienestar social, reduce la sensación de estrés y mejora la calidad del paisaje urbano.

En municipios de la provincia como Brozas, Arroyo de la Luz o Garrovillas de Alconétar, los ayuntamientos suelen utilizar estas plantas para renovar jardines, rotondas o accesos al casco urbano, lo que refuerza la imagen del municipio durante los meses de mayor actividad turística.

Además, el programa ayuda a los consistorios a mantener zonas verdes sin asumir todo el coste de adquisición de las plantas, algo especialmente relevante para localidades pequeñas con presupuestos limitados.

Medidas para garantizar la sostenibilidad de las plantaciones

Uno de los objetivos de la campaña es que las especies seleccionadas se adapten al clima y a las condiciones de la provincia. Por ello, las plantas elegidas suelen ser variedades ornamentales resistentes al calor y a los periodos de sequía propios del clima mediterráneo continental de gran parte de Cáceres.

La Diputación prioriza especies de floración estacional como geranios, tagetes o petunias, que presentan buena adaptación a suelos urbanos y requieren un mantenimiento relativamente sencillo. Este tipo de plantas es habitual en jardinería municipal por su resistencia y por su capacidad de mantener la floración durante varios meses.

En municipios como Trujillo o Valencia de Alcántara, los servicios municipales suelen combinar estas especies con sistemas de riego programado o con plantaciones en parterres preparados previamente para mejorar su desarrollo y reducir el consumo de agua.

Información para el cuidado y mantenimiento

Cuando los ayuntamientos solicitan las plantas, también reciben indicaciones básicas para su plantación y mantenimiento. Estas recomendaciones suelen incluir aspectos como la preparación del suelo, la frecuencia de riego o la exposición solar adecuada para cada especie.

Las guías de jardinería urbana utilizadas por muchas administraciones locales recomiendan, por ejemplo, plantar estas especies en suelos bien drenados, evitar riegos excesivos y realizar pequeñas labores de mantenimiento como la eliminación de flores marchitas para favorecer nuevas floraciones.

En localidades como Moraleja o Jaraíz de la Vera, los operarios municipales se encargan habitualmente de la plantación inicial y del mantenimiento posterior en parques y jardines públicos.

Participación ciudadana en el embellecimiento

Aunque la campaña se dirige principalmente a los ayuntamientos, la implicación de los vecinos también juega un papel importante en el resultado final. En muchos pueblos de la provincia, asociaciones vecinales o colectivos locales colaboran en tareas de jardinería comunitaria o en el cuidado de espacios públicos.

En municipios como Hervás o Sierra de Gata, por ejemplo, es habitual que los vecinos decoren balcones, plazas o calles con plantas ornamentales durante la primavera, contribuyendo al aspecto del municipio y reforzando el atractivo turístico de estas localidades.

Los expertos en planificación urbana señalan que la participación ciudadana en el cuidado de zonas verdes ayuda a generar mayor conciencia ambiental y favorece la conservación de estos espacios a largo plazo.

Una iniciativa consolidada en la provincia

La Campaña de Primavera forma parte de las políticas ambientales que la Diputación de Cáceres desarrolla desde hace años para apoyar a los municipios en la mejora de su entorno urbano. En ediciones anteriores, el programa ha llegado a beneficiar a más de un centenar de localidades de la provincia.

Con la distribución de miles de plantas ornamentales cada temporada, la iniciativa busca no solo embellecer los pueblos, sino también reforzar el valor de las zonas verdes como espacios de convivencia y bienestar para los vecinos de la provincia de Cáceres.