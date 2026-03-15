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Gastronomía

El vino de pitarra extremeño se celebra en Guijo de Santa Bárbara con su IV concurso el 21 de marzo

El Ayuntamiento organiza esta cita en colaboración con la Asociación de Pitarreros de La Vera para poner en valor una de las tradiciones vinícolas más arraigadas de Extremadura

Imagen de archivo de un concurso de vinos de pitarra

Imagen de archivo de un concurso de vinos de pitarra / El Periódico

Laura Alcázar

Laura Alcázar

El municipio cacereño de Guijo de Santa Bárbara acogerá el sábado 21 de marzo de 2026 la celebración del IV Concurso de Vinos de Pitarra, una cita que volverá a poner en valor una de las tradiciones vitivinícolas más arraigadas de Extremadura. El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Guijo de Santa Bárbara en colaboración con la Asociación de Pitarreros de La Vera.

La jornada arrancará a las 10.30 horas con la cata de vinos por parte del jurado a puerta cerrada en Las Escuelillas. Ya por la tarde, a partir de las 13.30 horas, la programación se trasladará a la Casa de Cultura, donde tendrá lugar la lectura del fallo del jurado, la entrega de premios y diplomas y una posterior degustación de vinos y aperitivos.

Cartel del concurso

Cartel del concurso / Cedido

Más allá del propio concurso, la cita supone un reconocimiento a la cultura del vino de pitarra, una elaboración tradicional muy vinculada al ámbito familiar en numerosos pueblos extremeños. Este tipo de vino, producido de manera casera en pequeñas bodegas o en casas particulares, forma parte de la identidad de comarcas donde la viticultura ha tenido un importante peso.

El vino de pitarra no solo representa una forma de elaborar vino, sino también una manera de conservar saberes transmitidos de generación en generación. La vendimia, el prensado, la fermentación y el cuidado del vino en bodegas familiares han sido durante décadas prácticas habituales en muchos pueblos de la región, donde todavía se mantiene viva esta costumbre.

Cañamero y Montánchez

En Extremadura, esta tradición cuenta con un fuerte arraigo en distintas zonas, entre ellas La Vera, pero también en municipios de otras comarcas con profunda cultura vitivinícola, como Cañamero o Montánchez, donde el vino casero y la producción artesanal siguen formando parte del patrimonio popular.

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Con este IV Concurso de Vinos de Pitarra, Guijo de Santa Bárbara refuerza su apuesta por la difusión de una tradición que va más allá de lo gastronómico. Se trata de una forma de entender el vino ligada al trabajo artesanal y a la convivencia vecinal.

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