Las Hurdes se prepara para ser un referente de la apicultura: así será el nuevo centro de formación que busca mejorar la producción de miel y polen

En la alquería de Robledo, dentro del municipio cacereño de Pinofranqueado, está tomando forma una infraestructura llamada a convertirse en un referente para la apicultura extremeña. Allí se construye el futuro Centro de Formación y Divulgación de la Apicultura, un espacio dedicado a la cría de abejas reina, la investigación genética y la formación de apicultores que busca frenar la pérdida masiva de colmenas en el sector.

La iniciativa pretende fortalecer las explotaciones apícolas de la región mediante la selección y producción de reinas más resistentes y productivas. En los últimos años, las pérdidas invernales han superado el 50% de las colmenas, una situación que preocupa seriamente a los profesionales del sector.

El presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores, Paulino Marcos, explica que disponer de reinas fecundadas al inicio de la temporada permitirá reforzar las colonias y mejorar su rendimiento. “Cada año estamos peor. Tener reinas disponibles para los apicultores ayudará a mejorar la producción y recuperar las colmenas”, señala.

Un apicultor manipula unas colmenas. / EFE

La idea del centro no es reciente. Según Marcos, el proyecto comenzó a gestarse hace 16 años, aunque la falta de financiación retrasó su materialización. “Nos empezó a faltar proyecto y financiación. Hemos estado años persiguiéndolo, con avances y retrocesos, hasta que hace cuatro o cinco años conseguimos los recursos necesarios”, recuerda.

Las obras comenzaron finalmente el pasado año. La estructura principal ya está construida, aunque los trabajos se han visto ralentizados por las intensas lluvias de estos meses. Si no surgen nuevos contratiempos, la parte material estará terminada entre junio y julio.

El centro deberá equiparse después con colmenas, material técnico y personal especializado para poder iniciar su actividad. El objetivo es que en otoño comiencen a incorporarse las primeras colmenas madre, base genética para la producción de nuevas reinas. Estas colonias servirán para abastecer a los apicultores socios a través de la cooperativa Reina de las Hurdes, que gestionará el proyecto.

Selección genética para abejas más fuertes

Uno de los pilares del centro será la selección genética de las abejas, un proceso que permitirá mejorar características clave para la supervivencia de las colmenas. Los técnicos seleccionarán colonias que destaquen por su producción de miel y polen, su comportamiento higiénico o su menor agresividad. “Vamos a seleccionar a las madres más productoras, más limpiadoras y menos agresivas para que piquen menos”, explica Marcos.

Con este trabajo se pretende obtener poblaciones de abejas más sanas y resilientes, capaces de afrontar mejor los problemas que afectan actualmente a la apicultura, desde enfermedades hasta cambios climáticos o pérdida de biodiversidad.

Maqueta del futuro centro. / Cedida

El centro no se limitará a la cría de reinas. El proyecto contempla también una importante dimensión formativa y divulgativa. El recinto, que ocupará unas tres hectáreas, contará con aulas y espacios para cursos dirigidos a apicultores, estudiantes e incluso universidades interesadas en el estudio de la apicultura. “Queremos dar formación tanto a colegios como a institutos, e incluso a universidades que quieran conocer este mundo”, explica el presidente de la asociación.

De hecho, la primera actividad educativa ya tiene fecha. Será el próximo 17 de marzo cuando alumnos de los colegios de Pinofranqueado y Caminomorisco participen en una jornada de plantación de especies melíferas dentro de la finca del centro.

Durante la actividad, los estudiantes sembrarán plantas ricas en néctar que servirán de alimento a las abejas y asistirán a charlas sobre el papel de estos insectos en el medio natural. La jornada terminará con una degustación de productos de la colmena combinados con alimentos locales, como queso, fresas o dulces tradicionales.

Un insecto clave para la agricultura

Más allá de la producción de miel, el proyecto quiere concienciar sobre el valor ecológico y económico de las abejas. Estos insectos desempeñan un papel fundamental en la polinización, un proceso imprescindible para la reproducción de numerosas plantas.

Según Marcos, cada vez existe mayor conciencia sobre su importancia. “Antes no querían que las abejas se acercaran a los cultivos porque decían que picaban. Ahora los agricultores nos llaman y nos pagan por llevar las colmenas”, explica. En zonas agrícolas como las vegas del Guadiana, muchas explotaciones apícolas participan hoy en la polinización de frutales como almendros, ciruelos o melocotoneros.

Los expertos estiman que alrededor del 70% de las frutas y frutos que consumimos dependen en gran medida de la polinización realizada por las abejas.

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Con la puesta en marcha del centro de Robledo, Las Hurdes aspira a convertirse en un punto estratégico para la apicultura extremeña. La combinación de investigación genética, producción de reinas y formación especializada pretende ofrecer herramientas a los apicultores para afrontar los desafíos actuales del sector.