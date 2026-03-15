Suceso
Un joven de 34 años resulta herido en un accidente entre un coche y una moto en Torremenga
La víctima ha sido trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia
Un joven de 34 años ha resultado herido en un accidente de tráfico entre un coche y una moto ocurrido en la carretera EX-203 a su paso por la localidad cacereña de Torremenga.
El siniestro tuvo lugar en torno a las 17,50 horas de este sábado. El herido, policontusionado fue trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y su estado es "menos grave", según la información facilitada por el 112 Extremadura.
Hasta el lugar del accidente, se han trasladado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de tráfico de la Guardia Civil.
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