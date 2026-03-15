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Suceso

Un joven de 34 años resulta herido en un accidente entre un coche y una moto en Torremenga

La víctima ha sido trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

Hospital Virgen del Puerto de Plasencia / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Un joven de 34 años ha resultado herido en un accidente de tráfico entre un coche y una moto ocurrido en la carretera EX-203 a su paso por la localidad cacereña de Torremenga.

El siniestro tuvo lugar en torno a las 17,50 horas de este sábado. El herido, policontusionado fue trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y su estado es "menos grave", según la información facilitada por el 112 Extremadura.

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Hasta el lugar del accidente, se han trasladado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de tráfico de la Guardia Civil.

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