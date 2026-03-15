El legado de Carlos V y la Red de Cooperación: un itinerario cultural europeo que une a España con 12 países más y otros continentes

Utilizar la figura del emperador Carlos V para poner en valor los recursos culturales, patrimoniales, turísticos y gastronómicos de las regiones en las que el monarca fue una figura importante. Esa es la tarea que sigue la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, una asociación que participa en países de todo el mundo que cuenta con su sede en la pequeña localidad de Cuacos de Yuste, en la comarca de la Vera.

Cinco siglos después, el legado del monarca sigue presente gracias a esta asociación nacida en Medina de Pomar (Burgos) en el año 2007. Durante su vida política, Carlos recorrió buena parte de Europa, protagonizando viajes que marcaron la historia política del continente. Ese itinerario histórico es el que da forma hoy a esta Red, presente en 13 países y sustentada por más de 90 socios que mantienen vivo el proyecto.

“Es una figura que se conoce generalmente, que tiene cierta visión”, afirma Quintín Corras, director-gerente de la Red. El papel que tiene la organización se puede dividir en varias líneas de acción social cuyo fin es “la puesta en valor de la cultura” en dichos territorios.

Retrato de Carlos V. / E.P

Turismo

Por un lado, la Red está fuertemente ligada al turismo. “Acudimos a Fitur y las ferias de turismo de Londres y Berlín”. En este sentido, es especialmente relevante el Club de Producto, una iniciativa subvencionada por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura.

Destinado a dar visibilidad a los productos turísticos diseminados a lo largo de las diferentes rutas recorridas por el emperador, permite disfrutar desde los hospedajes hasta los fogones imperiales. La colaboración con locales y establecimientos de la zona y su promoción es clave. Muchos de estos alojamientos participan activamente en la difusión del itinerario, proporcionando información sobre las rutas, organizando actividades culturales o adaptando su oferta para los visitantes interesados en el turismo histórico.

Iniciativas como el de los premios Fogones Imperiales nacen con la idea de fomentar la promoción de los locales de la comarca con un transfondo: Carlos V. En eso se basa la Red.

Galería | Montánchez celebrará un festival histórico y gastronómico para conmemorar el paso de Carlos V y exaltar su jamón / Carlos Gil / Carlos Gil

Jornadas

También hay una parte académica, pues la asociación organiza jornadas ligadas al territorio, así como cursos de verano y publicaciones en redes sociales. En este sentido, la Red trabaja estrechamente con instituciones como la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, entidad vinculada al estudio del legado imperial y al impulso de actividades académicas sobre la historia europea. Este promueve la cooperación entre Europa e Iberoamérica a través de la investigación, la educación y la difusión cultural.

Cuenta con el Premio Europeo Carlos V, entregado en el Monasterio de Yuste y presidido por el rey de España, que reconoce a personalidades e instituciones que hayan contribuido al proceso de construcción europea. Entre sus galardonados figuran Mario Draghi, Angela Merkel, Jacques Delors y Josep Borrell.

Ayudas y subvenciones

Uno de los momentos más relevantes para el proyecto llegó en 2015, cuando las rutas vinculadas al emperador recibieron el reconocimiento de Itinerario Cultural del Consejo de Europa, una distinción otorgada a proyectos que fomentan la identidad cultural europea a través de la historia compartida.

Este reconocimiento situó a la red dentro de un selecto grupo de itinerarios culturales europeos que promueven la cooperación entre territorios y la protección del patrimonio histórico. Carlos V fue el dueño y señor de un imperio que abarcaba varios continentes. Por ello, países europeos como Alemania, Francia, Bélgica, Italia o los Países Bajos, junto con España, así como territorios de otros continentes como Marruecos y Argelia en África o Panamá, México y Perú en América, participan y se ven representados en las acciones que la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V desarrolla en estos territorios.

Imagen de un desfile de Carlos V. / Red de cooperación de las rutas del emperador carlos v

La organización tiene además una relación con ‘Europa Creativa’, un programa de la Unión Europea dedicado a apoyar iniciativas culturales y creativas que financia proyectos de cooperación internacional destinados a promover el patrimonio cultural europeo, la innovación cultural, la formación y la colaboración entre instituciones de distintos países.

Rutas

La Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V organiza una serie de itinerarios históricos que reproducen los viajes del emperador y permiten recorrer los territorios que formaron parte de su extenso imperio. Entre estas rutas destacan las que atraviesan la península ibérica, como la Ruta de la Coronación, la Ruta de los esponsales de Carlos V e Isabel de Portugal y la Ruta camino de los Jerónimos, que acercan a los visitantes a los hitos más importantes de su presencia en España y Portugal.

Asimismo, la red incluye itinerarios en los Países Bajos y Alemania, como la Ruta flamenca y la Ruta alemana del emperador, que conectan las ciudades donde Carlos V mantuvo centros de poder político y reflejan la influencia de su reinado en el norte de Europa. En Italia, los recorridos abordan territorios vinculados a los reinos de Sicilia y Nápoles y a las Guerras Italianas, mostrando la dimensión política y militar de su imperio.

Imagen de un desfile de las rutas del emperador, en La Vera. / Ricardo Ordóñez

Además, la Red contempla rutas marítimas que reproducen los desplazamientos navales del emperador, con conexiones entre puertos como Flesinga, Ostende, Tazones y diversas plazas norteafricanas. En conjunto, estos itinerarios permiten seguir las huellas de Carlos V y ofrecen una experiencia que combina historia, patrimonio cultural y turismo, acercando al público a la Europa del siglo XVI de manera dinámica y accesible.

Una de las figuras más destacadas que ha dejado su huella en Extremadura y Cáceres, y que además disfrutó plenamente de la región hasta elegirla como lugar de su muerte entre las múltiples opciones que ofrecía su vasto imperio, fue Carlos V, cuya presencia sigue viva hoy.