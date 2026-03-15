El Nazareno recorre las calles de San Pedro durante su primer Vía Crucis en Trujillo

El barrio de San Pedro, antiguo arrabal de La Concepción, fue escenario en la noche de este sábado de su primer Vía Crucis celebrado este año en la ciudad. El acto fue organizado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad de San Pedro.

La cita comenzó a las 21:00 horas en el interior de la iglesia de San Pedro, junto al convento donde reside la comunidad de religiosas franciscanas. Desde allí, la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno recorrió diversas calles del histórico barrio que lleva su nombre.

A lo largo del recorrido, que contó con gran asistencia de fieles, se fueron leyendo las catorce estaciones del Vía Crucis en distintos puntos estratégicos del itinerario. Diferentes miembros de la cofradía y feligreses, participaron en la lectura de las estaciones, acompañando así el discurrir del Nazareno por las calles del barrio.

El itinerario partió del interior de la iglesia de San Pedro y continuó por la entrada de la plazuela de San Judas, la plazuela de San Judas, la calle Santa Beatriz, el cruce de Santa Beatriz con la plazuela de Santa Clara, la calleja de San Gregorio, la plazuela del Prior Quiroga, la calle Alférez y la calle San Pedro, para finalizar nuevamente en el interior del templo.

Noticias relacionadas

Este Vía Crucis ha sido el primero celebrado este año por la cofradía en la ciudad dentro de los actos de Cuaresma, marcando así el inicio de las celebraciones previas a la Semana Santa.