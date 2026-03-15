El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres aprueba un presupuesto de más de seis mil euros para 2026

El pleno del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres aprobó este viernes el presupuesto municipal de 2026. Salió adelante con los votos del equipo de Gobierno y el rechazo del PSOE. Las cuentas ascienden a 6.053.182,75 euros, superando en un 7,81 por ciento a las de 2025.

El objetivo del aumento presupuestario

El nuevo presupuesto reserva más de un millón de euros para inversiones reales. Esa cifra equivale al 16,69 por ciento del total. Supone, además, un incremento del 58,94 por ciento respecto al ejercicio anterior. En la práctica, uno de cada seis euros de las cuentas municipales irá destinado a mejorar infraestructuras, equipamientos y espacios públicos.

Entre las principales actuaciones figura la segunda fase de la residencia. También la urbanización de Azagala, pensada para dotar de suelo urbano a 35 viviendas. A ello se suman la finalización del colector general, mejoras en el pabellón Multiusos, el acondicionamiento de caminos, actuaciones en la Casa de Cultura y otras inversiones en equipamientos públicos.

Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres defendió que se trata de un "presupuesto equilibrado, responsable y con capacidad inversora". Con él, buscan seguir mejorando la calidad de los vecinos sin gravar los impuestos, además de mantener los servicios públicos de calidad, así como la agenda cultural y de ocio. A su vez, "permiten invertir en el futuro del municipio".

La mejora de infraestructuras y espacios públicos puede tener un efecto directo en la vida diaria del municipio. Más suelo urbanizado facilita nueva vivienda y puede ayudar a fijar población. Un mejor saneamiento reduce riesgos de inundaciones y daños en calles, comercios y viviendas. Y unos equipamientos culturales, deportivos y asistenciales más completos refuerzan los servicios y hacen más atractivo el municipio para vivir y para invertir. Esa lectura se apoya en actuaciones y necesidades que el propio ayuntamiento viene señalando en los últimos años.

Mejoras realizadas en años anteriores

De hecho, el consistorio ya ha dado pasos en esa dirección. En julio de 2025 inició el desarrollo del plan parcial de Los Prados, una bolsa de 7,8 hectáreas de suelo municipal con capacidad para hasta 300 viviendas. El proyecto prevé nuevos accesos, una plaza y zonas verdes, y forma parte de la estrategia local para responder a la demanda de vivienda.

También en el espacio público ya se han ejecutado mejoras concretas. En 2022, el Ayuntamiento actuó en los parques infantiles de la urbanización Las Arenas y de la plaza Juan José Narbón. Renovó elementos de juego, mejoró pavimentos e instaló bancos en varias zonas del casco urbano. Fueron intervenciones ligadas a la seguridad, la accesibilidad y el uso cotidiano de esos espacios por parte de las familias.

Otro ejemplo es el colector general, una de las inversiones que vuelven a aparecer en las cuentas de 2026. El Ayuntamiento lleva años reclamando su finalización por los problemas que su paralización ha provocado en la Plaza Mayor y en otras zonas afectadas por lluvias intensas. El propio Consistorio advirtió en 2022 de daños en la vía pública e inundaciones en establecimientos y viviendas por la falta de terminación de esa infraestructura.

En el caso de los equipamientos, la Casa de Cultura es una de las piezas clave de la actividad local. El edificio cuenta con patio auditorio, escenario, camerino, nueve aulas de formación, aula de nuevas tecnologías, sala de exposiciones y espacios polivalentes. Mejorarlo supone reforzar una instalación muy utilizada para programación cultural, formación y actividad asociativa.

Con estas cuentas, el ayuntamiento busca combinar gasto corriente e inversión sin subir impuestos. El objetivo, según el gobierno local, es mantener los servicios públicos y, al mismo tiempo, seguir transformando el municipio con actuaciones que tengan impacto en vivienda, movilidad, cultura, deporte y atención a los mayores.