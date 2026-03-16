Miguel Ángel Morales celebra la unión entre Sánchez Cotrina y González Andrade: "El PSOE extremeño necesita algo nuevo"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, valoró este lunes de forma favorable la decisión de Manuel José González Andrade de retirar su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Extremadura e integrarse en el proyecto de Álvaro Sánchez Cotrina. A su juicio, el acuerdo abre una vía de entendimiento en un momento en el que el partido necesita unidad y renovación.

Morales aseguró que ve "muy positivo" que el alcalde de Olivenza y Sánchez Cotrina hayan llegado a un acuerdo. El dirigente provincial recordó que desde el principio había defendido la necesidad de buscar puntos de encuentro entre los aspirantes. En su opinión, ese es el camino que debe seguir ahora el socialismo extremeño.

El presidente de la Diputación enmarcó esa posición en la lectura que hace del resultado electoral del 21 de diciembre. Según explicó, la ciudadanía extremeña dejó entonces un mensaje claro de cambio. Por eso, insistió en que el partido necesita "algo nuevo", con otra proyección, más energía y mayor conexión con la realidad de Extremadura.

En ese contexto, Morales sostuvo que la unión entre Sánchez Cotrina y González Andrade "va en la buena dirección". Consideró que ese entendimiento puede ser el primer paso para construir un proyecto más amplio. También expresó su deseo de que otros nombres del proceso interno, como Ramón Díaz Farias y Blanca Martín, puedan situarse en una lógica parecida de acuerdo.

La valoración de Morales llega después de que González Andrade anunciara este domingo que renuncia a seguir en solitario en la carrera por liderar el PSOE regional. El alcalde de Olivenza explicó que ha decidido sumarse a Sánchez Cotrina tras constatar, según dijo, un "clamor de la militancia" a favor del consenso y después de encontrar con él un modelo de partido compartido.

El también presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex) defendió que el pacto responde al "mensaje contundente de cambio" lanzado por la ciudadanía extremeña. A su juicio, ese cambio no debe limitarse a los nombres, sino que tiene que afectar también a las formas de hacer política dentro del partido. En este sentido, presentó el acuerdo con Sánchez Cotrina como una "renovación desde abajo" y dejó claro que el nuevo proyecto sigue abierto a otras candidaturas.

Por su parte, Álvaro Sánchez Cotrina se mostró dispuesto a ampliar ese espacio común. Tras escenificar el acuerdo en Olivenza, agradeció la "generosidad y responsabilidad política" de González Andrade y aseguró que su candidatura nace con "vocación de sumar". También señaló que quiere incorporar a "más compañeros" y a "otras sensibilidades" del PSOE extremeño.

Un partido que necesita "renovarse"

Miguel Ángel Morales insistió en esa misma idea. Defendió un partido "nuevo, con proyección y alejado de otros sitios", con mayor autonomía y más pegado al municipalismo. En su opinión, el PSOE extremeño debe reconstruirse "desde Extremadura y pensando en los extremeños".

FOTOGALERÍA | Cotrina, líder del PSOE en Cáceres, en el acto político celebrado este jueves en Béjar / El Periódico

Con el paso atrás de González Andrade, la pugna por la Secretaría General del PSOE de Extremadura queda reducida, por ahora, a cuatro precandidatos: Álvaro Sánchez Cotrina, Soraya Vega Prieto, Ramón Díaz Farias y Blanca Martín Delgado. El acuerdo anunciado este fin de semana reordena así el proceso interno y refuerza la presión para que puedan producirse nuevos movimientos en busca de una candidatura con mayor respaldo.