El viaducto del Almonte impulsa el desarrollo económico y territorial del oeste de Cáceres

El viaducto del Almonte, construido sobre el embalse de Alcántara entre los municipios de Alcántara y Garrovillas de Alconétar, no solo destaca por sus dimensiones o por su relevancia en la ingeniería civil española. Desde su puesta en servicio dentro de la línea de alta velocidad Madrid–Extremadura, la infraestructura también ha empezado a desempeñar un papel relevante en el desarrollo económico y territorial del oeste de la provincia de Cáceres.

La conexión ferroviaria forma parte del tramo Plasencia–Badajoz, integrado en el corredor que pretende mejorar la movilidad entre Madrid y el suroeste peninsular y que, a largo plazo, busca extenderse hacia Portugal.

Impacto económico en la provincia

La construcción de la línea de alta velocidad Madrid–Extremadura ha supuesto una inversión de miles de millones de euros en distintos tramos ferroviarios, incluyendo obras singulares como el viaducto del Almonte. Según datos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el desarrollo de la plataforma ferroviaria ha generado actividad económica en el sector de la construcción, la ingeniería y los servicios auxiliares durante más de una década de obras.

En el entorno de municipios como Alcántara, Garrovillas de Alconétar o Brozas, el proyecto ha contribuido a dinamizar la actividad empresarial vinculada a obra pública, transporte y servicios técnicos. Además, la mejora de las conexiones ferroviarias entre Cáceres, Plasencia y Badajoz busca reducir tiempos de viaje con Madrid, lo que puede facilitar el acceso a mercados y oportunidades laborales.

La presencia de grandes infraestructuras también tiene un efecto indirecto en la competitividad territorial. En el caso de la provincia de Cáceres, el corredor ferroviario se plantea como una pieza estratégica para mejorar la conectividad del oeste peninsular.

Un nuevo atractivo turístico

Más allá de su función ferroviaria, el viaducto del Almonte se ha convertido en un punto de interés paisajístico dentro del entorno del embalse de Alcántara. La imagen del gran arco de hormigón y del tablero ferroviario, visible desde distintos puntos de la zona, ha empezado a atraer a visitantes interesados en la arquitectura de infraestructuras.

El mirador situado en las proximidades del embalse permite observar tanto el viaducto ferroviario como el puente que atraviesa el río Almonte por carretera, creando una estampa que combina ingeniería contemporánea y paisaje fluvial.

Este tipo de atractivos se suma a otros recursos turísticos de la zona. En Alcántara, por ejemplo, el histórico puente romano sobre el río Tajo constituye uno de los monumentos más reconocidos de la ingeniería romana en España. En Garrovillas de Alconétar, el casco histórico y la plaza mayor porticada forman parte del patrimonio cultural del municipio.

La presencia del viaducto añade un nuevo elemento al paisaje del embalse, que ya atrae actividades de turismo rural, observación de aves y rutas por la dehesa.

Proyectos ferroviarios en Extremadura

El viaducto del Almonte forma parte de una infraestructura más amplia que continúa desarrollándose en distintos puntos de Extremadura. El objetivo del Ministerio de Transportes es completar la línea de altas prestaciones entre Madrid y Badajoz y mejorar progresivamente la conexión con Lisboa.

En la provincia de Cáceres, el trazado ferroviario atraviesa municipios como Plasencia, Malpartida de Plasencia o Casas de Millán antes de continuar hacia la capital cacereña. La modernización de la línea incluye la electrificación del trazado y la implantación completa de la doble vía en algunos tramos.

Según los planes del Gobierno y de ADIF, estas actuaciones buscan aumentar la capacidad de la red ferroviaria, mejorar la velocidad de circulación y reforzar el papel de Extremadura dentro de los corredores ferroviarios de la península.

En ese contexto, infraestructuras como el viaducto del Almonte representan uno de los elementos más visibles de un proceso más amplio de transformación del sistema ferroviario regional.