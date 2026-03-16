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La Guardia Civil rescata a un parapentista herido tras una caída en el paraje de Pitolero, en Cabezabellosa

El accidente de parapente en Cabezabellosa obligó a activar un operativo de emergencia y trasladar al herido, de 51 años, al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia para recibir atención médica

Imagen del helicóptero con el que se realizó el rescate.

Imagen del helicóptero con el que se realizó el rescate. / Guardia Civil

Pablo Parra

Cáceres

Un aparatoso y vertiginoso accidente tuvo lugar en la tarde de este lunes en el término municipal de Cabezabellosa, concretamente en el paraje conocido como Pitolero. Un parapentista sufrió una caída mientras practicaba este deporte, según ha informado la Guardia Civil.

En cuanto la central tuvo conocimiento de los hechos, se activó un operativo de emergencia y los agentes se desplazaron hasta el lugar del accidente, una zona abrupta y de difícil acceso. Hasta allí acudió una patrulla de Seguridad Ciudadana, además del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de El Barco de Ávila, que se trasladó en un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

Atención sanitaria.

Atención sanitaria. / Guardia Civil

Rescatado

Los efectivos localizaron al accidentado, un varón de 51 años que practicaba parapente junto a otras dos personas. Tras ser rescatado, fue evacuado a una zona segura donde recibió una primera asistencia sanitaria.

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Finalmente, alrededor de las 19.00 horas, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, el centro hospitalario más cercano al lugar del siniestro.

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