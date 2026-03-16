Naty abascal fascinada por Trujillo: así fue su exclusivo y deslumbrante fin de semana

Nati Abascal ha disfrutado de un espléndido fin de semana en Trujillo (Cáceres), donde ha vuelto a dejarse conquistar por el encanto monumental, la historia y la gastronomía de la ciudad. La modelo y socialité sevillana se ha alojado en la casa de sus amigos, los consultores de arte y patrimonio Pablo Moreno y Jesús Morejón, quienes poseen una extraordinaria vivienda señorial del siglo XVIII situada en la calle Margarita de Iturralde, en pleno corazón histórico trujillano.

Su estancia comenzó a su llegada el viernes por la tarde, con una merienda en el Parador de Trujillo junto a un grupo de amigos, antes de poner el broche a la jornada con una cena en El Rincón de la Reina. Uno de los restaurantes de moda en la ciudad.

El sábado, la visita incluyó una escapada a Cáceres, donde Nati Abascal fue recibida en casa de su amiga Mercedes Jordán de Urríes, hija del vizconde de Roda, junto a su marido, David Güell, hijo del conde de Güell. Mercedes es, junto a sus hermanos, propietaria de la famosa Torre de Sande, que la familia conserva como residencia familiar, así como del Castillo de las Arguijuelas, dos enclaves de gran valor histórico vinculados a una de las sagas más destacadas de la capital cacereña.

Durante su estancia en Cáceres, el grupo almorzó en Atrio, donde Toño Pérez y José Polo, grandes amigos de Nati Abascal, les mostraron además su nuevo hotel: la Casa Palacio Paredes Saavedra. La jornada continuó por la tarde en casa de Mercedes Jordán de Urríes y, ya al caer la noche, todos regresaron a Trujillo —incluidos los Güell y sus hijos— para disfrutar de una cena en casa de los Moreno-Morejón.

Momentos previos a la cena en casa de los Moreno - Morejón en Trujillo / @nartex_cultural

El domingo, Nati Abascal pudo conocer con calma algunos de los rincones más emblemáticos de Trujillo en un agradable paseo por la ciudad. Entre las visitas más especiales estuvieron la iglesia de Santa María la Mayor y la subida a la torre Julia, una experiencia que, según sus propias palabras, le gustó “muchísimo”. Antes de regresar a Sevilla, su ciudad natal, aún hubo tiempo para disfrutar de la gastronomía trujillana en el restaurante La Emilia, uno de los clásicos en la ciudad de los conquistores.

No era, además, la primera vez que Nati Abascal visitaba Trujillo. Quien fuera musa del diseñador Valentino y Oscar de la Renta, ya había descubierto anteriormente la Muy noble, Muy Leal, Insigne y Muy Heroica, ciudad gracias a su amistad con personalidades instaladas en ella, como el diseñador portugués Duarte Pinto Coelho, entre otros rostros conocidos.

Torre del Palacio de Luis de Chaves junto a la Puerta e Iglesia de Santiago en Trujillo / @jocagarmolina

Entre las personas que formaron parte de este animado fin de semana se encontraban también Antonio Campos, CEO de Farmacia Direct, una de las principales plataformas de venta online del país y José Carlos García Molina, director de marketing y comunicación de Marqués de Murrieta, una de las bodegas más prestigiosas de Europa, ambos íntimos amigos de Nati Abascal.

La impresión que esta nueva escapada le ha dejado no puede ser más positiva. “He descubierto un Trujillo que no te puedes imaginar cómo lo he valorado, cómo me ha gustado, cómo lo he encontrado de bien y cómo estaban restauradas las iglesias, que eran increíbles”, ha expresado agradecida en declaraciones al Periódico Extremadura. Unas palabras que resumen el poso que deja la ciudad en quienes la visitan: belleza, patrimonio y una hospitalidad difícil de olvidar.