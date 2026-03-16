Pescueza se prepara para recibir a más de 12.000 visitantes en el Festivalino, cita clave de la provincia de Cáceres

"El Festivalino representa una forma de entender el mundo rural", con estas palabras ha iniciado Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres la presentación de este evento. Se trata de una festividad propia del municipio cacereño de Pescueza, que nació en 2008 con una idea muy definida, usar la cultura como herramienta para dar visibilidad al mundo rural. Desde el principio se presentó como "el festival más pequeño del mundo", una seña de identidad que todavía conserva.

Este año el evento cumple su edición número 19, donde los vecinos de la localidad vuelven a ser uno en la organización. Agustina Fernández, alcaldesa de Pescueza, señala que los vecinos trabajan cada año para que todo aquel que visite el pueblo "se sienta como en casa". Haciendo dulces, montando infraestructuras e incluso cediendo sus huertos para aparcamientos, los vecinos colaboran con el evento desde su primera edición.

La música estará presente desde el inicio

La programación comenzará el viernes 10 de abril. La jornada arrancará con el pasacalles Fantasía de la Tierra. Después, la Plaza Mayor acogerá una noche marcada por la música en directo. Actuarán Acetre, La Pura Sangre y Disco Play. Fernández recordó que el año pasado este pasacalles se vio afectado por un apagón, pero quiso poner en valor la capacidad del festival para seguir adelante incluso en circunstancias complicadas.

El segundo día del Festivalino de Pescueza, en imágenes / José Gómez

El sábado 11 de abril será, en palabras de la alcaldesa, un día clave. Desde mediodía, Pescueza se convertirá en un "escaparate de la identidad extremeña". La Plaza Mayor será el centro de la actividad con talleres artesanales y demostraciones ligadas a oficios y costumbres tradicionales. Entre ellas, propuestas sobre la matanza, los dulces típicos y distintas labores de siempre.

Fernández explicó que el objetivo es que el festival no pierda su raíz. No quiere, dijo, que sea “un festival más” que pudiera celebrarse en cualquier sitio. Quiere que el público “sienta Extremadura en cada rincón del pueblo”.

Actividades para todas las edades

El ambiente del sábado lo pondrán los Tamborileros Canchaleros de Aceituna. También habrá representación de fiestas de interés turístico como Jarramplas y Carantoñas. El folclore llegará de la mano del Grupo de Coros y Danzas La Vara, de Puebla de Argeme.

Uno de los momentos destacados será el regreso de El Gato con Jota. La alcaldesa recordó su actuación del pasado año. Durante aquel apagón, el artista siguió animando al público con un altavoz al hombro. Fernández agradeció ese gesto y destacó también la actitud del público, que aguantó sin protestas. Por eso, señaló, que "su presencia este año tiene un valor especial". A su juicio, su propuesta demuestra que la tradición también puede ser moderna, divertida y cercana.

El sábado habrá además actividades para todos los públicos. Se han programado talleres de caricaturas con El Peneque, propuestas de educación ambiental con el Aula de la Naturaleza de Canchos de Ramiro, Trotapueblos y Adenex, además de un taller de barro. Para los niños, la plazuela del Postigo acogerá cuentacuentos con Amares Animación. Ya por la tarde llegarán Fernándula y Lulo y la magia de J. Carrón.

La cultura extremeña como protagonista

La música seguirá sonando durante toda la jornada. Por la tarde, la Plaza del Álamo volverá a reservar espacio para grupos extremeños. Allí actuará Bolsa de Moscas. Fernández subrayó ese compromiso con la escena regional. De los 13 artistas y bandas del cartel, siete son extremeños. A ellos se suman también Tukada, el DJ extremeño Miguel Rumbao y Calerizo.

Al caer la noche, la actividad regresará a la Plaza Mayor. Allí se celebrará uno de los bloques más esperados del festival. Actuarán Wistimber, La Cabra Mecánica y La Liga. El ambiente se completará con La Batucada y sus "insectos acelerados", que volverán a recorrer las calles del municipio. La presencia de La Cabra Mecánica figura entre los reclamos principales del cartel de este año.

El domingo 12 de abril será la jornada más simbólica, donde "música y naturaleza volverán a ir de la mano". Fernández aseguró que es el día que mejor resume la filosofía del Festivalino. El festival contará con Zahara, Serko y Efecto Pasillo como madrina y padrinos. La alcaldesa destacó no solo su tirón musical, sino también su implicación con el proyecto.

Los tres participarán en la tradicional plantación institucional de árboles en la dehesa. Esa actividad es una de las señas de identidad del Festivalino. El certamen nació precisamente con la idea de unir cultura, medio ambiente y defensa del mundo rural. La plantación de árboles sigue siendo uno de sus gestos más reconocibles y uno de los símbolos de su compromiso ecológico.

Tras ese acto simbólico, la programación volverá a la Plaza Mayor. Allí actuarán los padrinos en formato acústico. Fernández destacó que será una ocasión poco habitual donde el público podrá escuchar varias canciones en un formato más íntimo y cercano, lejos de las grandes giras. Junto a ellos, la fuerza de Zahara y el talento de Serko pondrán el cierre a un fin de semana que el municipio espera vivir como una gran celebración.

"Un grito a la esperanza para el mundo rural"

Con este tipo de eventos se logra poner "en el centro del foco" a los pueblos pequeños de la provincia de Cáceres. Así lo ha indicado Morales, quien ha explicado que gracias a este tipo de eventos se demuestra que las zonas rurales son "opciones viables de futuro".

Precisamente es lo que refleja el lema que este año lleva la celebración: donde lo pequeño se hace grande. "A menudo parece que para que un evento sea importante tiene que ser masivo, ruidoso y lejano, pero el Festivalino rompe con esa norma", ha declarado la alcaldesa del municipio.

Con este eslogan quieren resaltan la filosofía con la que se impulsó el evento en sus inicios, que "el tamaño no define la calidad ni la emoción".

El evento recibe cada año a más de 12.000 visitantes, con lo que ya se ha establecido como una de las citas claves de la provincia. Además, se trata de un evento que lucha en tres frentes relacionados con los retos más actuales del mundo rural. El despoblamiento, la sostenibilidad y la relación intergeneracional son los ejes centrales del evento.

Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031

Además, "proyecta la cultura como símbolo de unión", tal y como ha expresado Francisco Palomino, Secretario General de Cultura de la Junta de Extremadura. Él también ha participado en la presentación de la festividad, indicando que esta proyección de la cultura es precisamente una de las razones que ha llevado a Cáceres a alcanzar la fase final en la lucha por la Capitalidad Cultural Europea en el año 2031.

Morales ha destacado además, que ese logro viene a resaltar que "Cáceres no es más que nadie, pero tampoco menos". Además, ha indicado que la Institución Provincial apoya económica y políticamente al Festivalino. En concreto, este año han aportado un presupuesto de 25.000 euros para su realización.

Ayto. Cáceres

Este evento viene además a reivindicar que "la cultura debe estar al alcance de todo el mundo". Con este motivo, desde sus inicios la entrada es libre y gratuita.

La repercusión del certamen ya se deja notar también en el alojamiento. Según ha trasladado la organización, todas las plazas hoteleras de Pescueza están ya completas para esas fechas. Además, también se tiene constancia de reservas realizadas en Cáceres por personas que acudirán al Festivalino.

Con todo ello, Pescueza se prepara para volver a demostrar que un pueblo pequeño puede convertirse, durante unos días, en un gran escaparate de cultura, convivencia y compromiso con el mundo rural. El Festivalino afronta así una nueva edición con la mirada puesta en la música, la tradición y la sostenibilidad, pero también en esa forma de hacer comunidad que lo ha convertido en una cita única dentro y fuera de Extremadura.