El proyecto 'Tejiendo vida' de Oliva de Plasencia cumple una década tejiendo amistad y combatiendo la soledad no deseada en mujeres

En los pueblos pequeños, los inviernos son "fríos y oscuros" y apenas hay gente en la calle. Esto, en las personas mayores sobre todo, puede provocar que pasen los días en soledad. Precisamente, para evitar esa soledad no deseada de las mujeres, hace ya diez años, el 8 de marzo del 2016, nació en Oliva de Plasencia un proyecto que ha alcanzado unas dimensiones que han superado todas las expectativas.

Tejiendo vida es el nombre del proyecto de la Asociación de Mujeres Cuarzo Rosa de Oliva de Plasencia, en la provincia de Cáceres. Porque se trata de tejer, de hacer ganchillo, pero también de tejer una red social, unas relaciones sociales que funcionan como elemento motivador para afrontar ya cualquier época del año.

La tradición del ganchillo

Julia Gutiérrez, concejala de Bienestar Social, Recursos Humanos y Relaciones con los Ciudadanos del Ayuntamiento de Oliva de Plasencia, es la vicepresidenta de la asociación y explica que la intención inicial era reunir a las mujeres, "uno o dos días a la semana, para tomar café, hablar y hacer ganchillo".

Señala que se eligió el ganchillo porque era lo que hacían las mujeres antiguamente, "aunque ellas lo hacían por necesidad, por ahorro". Así, uno de los propósitos fue "recuperar la tradición", pero además, con un aliciente añadido, sacar a la calle todo lo que tejieran para "que se pudiera apreciar el trabajo que se hacía antes y el que se hace ahora".

Mujeres mayores reunidas

Julia también apunta que se optó por el ganchillo porque la mayoría de las mujeres son mayores y el propósito era que "abandonaran esa soledad no deseada en invierno e hicieran algo que ellas dominaran porque así sería un elemento motivador".

De esta forma comenzó la asociación y el proyecto y de tejer mantas o pancartas han pasado a un sinfín de diseños porque el proyecto ha impulsado también en estas mujeres "la capacidad de innovar y crear".

Vecinas y emigrantes colaboran

Así, unas 15 personas acuden semanalmente a un aula que les ha cedido el ayuntamiento en las antiguas escuelas para confeccionar sus trabajos. Sus edades rondan entre los 55 años y los más de 80 y son las que están en el municipio, pero la asociación es mucho más grande y cuenta con unas 100 socias.

Julia explica que la mayoría son mujeres que emigraron a otras ciudades y regresan en verano y quieren colaborar porque con la cuota que se paga, de diez euros al año, pueden comprar la lana con la que hacen sus trabajos en Oliva.

Cientos de piezas

En principio, hacían piezas relacionadas con las estaciones del año, pero ahora, "ha derivado en mucho más". Aun así, para las pasadas Navidades tejieron la ropa de los Reyes Magos, un portal de belén, un trineo, bolas de Navidad y un árbol...

A esto suman tapices para fachadas, tejido de sombra para las calles durante el verano, atrapasueños, banderolas, el árbol de la vida, e incluso se han atrevido con Los girasoles de Van Gogh. En total, ya han realizado cientos de piezas, que duran tres o cuatro años y, después, al irse deteriorando, las van reciclando.

Julia adelanta que, ahora, están inmersas en un nuevo y llamativo proyecto, están tejiendo "el Arco de Cáparra" porque el conocido monumento romano pertenece a su término municipal.

Meses de trabajo

Calcula que todo el proceso hasta que lo terminen les llevará tres o cuatro meses porque, después de hacerlo, tendrán que "coserlo a una malla para poder ponerlo en una fachada", con lo que será de los trabajos que mayor tiempo requiera. "Lo más fácil se puede hacer en un día, pero para el árbol de la vida tardamos dos meses", explica Julia.

Será ya de cara al verano cuando las mujeres saquen todo su trabajo a la calle y comiencen a colocarlo, la mayoría "en la zona del ayuntamiento y la avenida principal del pueblo, la travesía" porque es paso obligado de los visitantes en dirección a Las Hurdes y también dentro de la comarca.

Sorprende y atrae al turismo

De esta forma además, han conseguido hacerse y hacer al pueblo "más visible" y que los turistas paren en Oliva de Plasencia, interesados por los tejidos. De paso, "acaban comprando perrunillas y pan de horno en un comercio de la travesía".

Pero lo fundamental del proyecto Tejiendo vida es que ha cumplido con sus objetivos con creces porque el grupo ya funciona como los actuales del teléfono móvil, "pero en persona". Y es que en el aula, mientras se trabaja, "se habla de todo" y, además, Julia destaca que las mujeres "trabajan la creatividad y es importante para retrasar el deterioro cognitivo porque tienen que sumar, restar, deshacer... Mantienen la mente activa" y también sus manos.

Una red social fuerte

No obstante, hace hincapié en la importancia de "la red social que se ha generado y la ilusión que tienen gracias a la buena acogida de lo que hacen. Ha tenido mucha repercusión y eso hace que se renueve la motivación en ellas", destaca.

En suma, la asociación de mujeres de Oliva de Plasencia y su proyecto de ganchillo han logrado hacer realidad algo que hoy escasea, fomentar "las relaciones sociales" en mujeres mayores, unido al "orgullo que les supone ver que sus trabajos salen a la calle y son apreciados".