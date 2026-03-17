Más de 2.000 personas arropan la Matanza Losareña y su aspiración a ser de Interés Turístico Regional

El tiempo respetó este fin de semana en Losar de la Vera, donde se realizó la ya tradicional Matanza Losareña, un evento didáctico y lleno de carne que atrae a la comarca de la Vera a cientos de turistas. Alrededor de unas 2.500 personas asistieron a la fiesta que gira en torno a la figura del cerdo y la matanza.

La tradición que lleva celebrándose más de una década en la Vera y desde hace 7 años se lo ha adjudicado Losar, aspira a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Regional. Por ello, inspectores de la Junta de Extremadura acudieron de incógnito a la festividad, para determinar si se lleva el título o no.

Voluntarias preparan comida. / A la Vera de Gredos

La Matanza Losareña comenzó el viernes 13 con un taller infantil sobre la cocina matancera, pero no fue hasta el sábado cuando llegó el día multitudinario. Vecinos y visitantes llegados de diversos puntos abarrotaron la plaza de España para participar en esta jornada que combina tradición, cultura popular, pedagogía y gastronomía a partes iguales.

La principal novedad fue la sustitución del cerdo real por uno de poliespán en el acompañamiento a la plaza de España, armonizado por Ronda Verata, uno de los grupos que amenizaron la jornada con su música folclórica.

La matanza

Pasadas las 10.00 tuvo lugar la Matanza Didáctica, con las explicaciones de Ricardo Zabala, responsable de la Universidad Popular de Losar. El público presente pudo conocer el proceso que se lleva a cabo paso a paso. El animal fue socarrado con helechos y raspado meticulosamente antes de pasar al escenario donde se procedió al despiece y la elaboración de chorizos.

Mientras el delicioso aroma inundaba el pueblo, la música folclórica cogió relevancia. Los anfitriones, Salmorena Losareña, compartieron escenario con las agrupaciones invitadas: El Pucherino (de Peraleda de la Mata) y Virgen de los Remedios (de Torrecilla de la Tiesa).

A esta se sumó la comida. Con un pack de 5 euros obtenías un pack matancero en el que podías ir probando la carne y, además, con un grifo de vino. El resto de la jornada transcurrió entre carne, bebida, diversión y música. Diferentes grupos locales y DJs fueros sucediéndose para finalizar el día con buen sabor de boca.

El domingo continuó la fiesta con una nueva ruta matancera en la que todos pudieron ir de bar en bar probando tapas. Sin lluvia y un tiempo más que apetecible, la Matanza Losareña fue un éxito, consolidando sus serias intenciones de ser reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional, lo cual le daría un importante impulso al pueblo verato.