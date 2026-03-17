La Diputación de Cáceres abre la convocatoria de ayudas para eventos culturales de 2026: hasta seis mil euros por proyecto

La Diputación de Cáceres ha vuelto a activar una de sus principales líneas de apoyo al tejido cultural de la provincia. La institución ha abierto la convocatoria de ayudas para eventos culturales de 2026, dotada con 250.000 euros y dirigida a asociaciones culturales sin ánimo de lucro que organicen actividades en municipios cacereños.

La convocatoria busca respaldar proyectos de teatro, música, danza, cine o literatura que se desarrollen a lo largo de este año en uno o varios municipios de la provincia. Las actividades deberán ser gratuitas, estar abiertas al público general y no tener carácter competitivo. Con esta fórmula, la diputación pretende reforzar la programación cultural de proximidad y facilitar el acceso a la cultura fuera de los grandes núcleos urbanos.

Podrán optar a estas ayudas las asociaciones inscritas en el registro correspondiente de la Junta de Extremadura, con sede social en la provincia de Cáceres o con delegación permanente en ella. Además, sus estatutos deberán recoger de forma expresa fines de carácter cultural.

La iniciativa lleva funcionado varios años

No se trata de una medida aislada. Esta línea de subvenciones se ha ido consolidando en los últimos años y muestra una evolución clara. En 2021 y 2022 la diputación destinó 100.000 euros a esta convocatoria. En 2023 elevó la partida hasta los 250.000 euros, una cuantía que se ha mantenido en 2024, 2025 y ahora también en 2026. Ese aumento refleja que la institución ha convertido estas ayudas en una herramienta estable dentro de su política cultural.

También ha ido perfilando el modo en que funciona la convocatoria. En 2024 las bases fijaron la concesión en régimen de concurrencia competitiva, con proyectos gratuitos y una ayuda máxima de 6.000 euros por entidad. En 2025 se mantuvo ese esquema. Además, la diputación precisó que entre los criterios de valoración figuran la experiencia de la asociación, la combinación de disciplinas, la recuperación de tradiciones y folklore, la innovación de la propuesta y su repercusión social y territorial.

Ese planteamiento permite entender mejor qué persigue realmente esta línea de ayudas. No se trata solo de financiar actividades, sino de seleccionar aquellas propuestas con más capacidad para generar participación, movimiento cultural y vida social en el territorio. La propia filosofía de la convocatoria subraya el papel de las asociaciones como motor de difusión cultural, pero también como espacios de convivencia y participación ciudadana.

Se buscan propuestas culturales que sirvan de unión social

Ahí está, precisamente, una de las claves de estas subvenciones. En una provincia extensa, muy dispersa y con un fuerte peso del medio rural, estas ayudas pueden tener un impacto que va más allá de la agenda cultural. Permiten descentralizar la oferta, atraer público entre localidades, dar visibilidad al trabajo de asociaciones y creadores y reforzar la vida comunitaria. También pueden actuar como un pequeño motor contra la despoblación, al mejorar la oferta cultural en los pueblos y convertir la cultura en un elemento de dinamización local.

Entre los ejemplos más concretos de proyectos que han recibido este respaldo figura el festival Tierras en Danza, impulsado por la asociación Sinergos. En 2022, la Diputación de Cáceres informó de una subvención de 3.000 euros para este proyecto, que llevó actuaciones, talleres, proyecciones y coloquios a Baños de Montemayor, Mirabel, La Garganta, Plasencia y Torre de Don Miguel. La institución lo presentó entonces como una apuesta por acercar la danza contemporánea al medio rural.

La iniciativa, además, no se quedó en una sola edición. En 2025, Tierras en Danza volvió a aparecer como ejemplo de continuidad de este modelo. En su sexta edición recibió 6.000 euros dentro de la línea de subvenciones por concurrencia competitiva y desarrolló una programación con actuaciones repartidas por distintas localidades de la provincia. El caso muestra con claridad cómo estas ayudas no solo permiten poner en marcha actividades puntuales. También sirven para consolidar proyectos culturales con recorrido y capacidad para crecer con el tiempo.

Con la convocatoria de 2026, la Diputación de Cáceres mantiene así una política que ha ganado peso presupuestario y continuidad. El objetivo de fondo parece claro, que la cultura no dependa solo de las ciudades o de los circuitos habituales. Y que llegue también a los pueblos a través del asociacionismo local. En una provincia donde las distancias y la pérdida de población condicionan la vida diaria, sostener la actividad cultural es también una forma de sostener el territorio. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 31 de marzo.