Cabezabellosa impulsa la reforestación tras el incendio con la plantación de 800 árboles autóctonos

Cabezabellosa dio este fin de semana un paso más en la recuperación de su entorno natural. La Asociación Vecinal y Educativa de Cabezabellosa impulsó el proyecto 'Raíces de Futuro en Cabezabellosa', una iniciativa de restauración ambiental que ha permitido actuar sobre una de las áreas afectadas por el gran incendio forestal del verano pasado. La jornada central se desarrolló el 15 de marzo en la zona del Camino del Agua, donde 25 personas voluntarias plantaron 800 ejemplares de especies autóctonas.

La actuación se centró en árboles adaptados al ecosistema de la zona, entre ellos robles, rebollos, castaños, fresnos y almeces. El objetivo no era solo reponer masa vegetal, sino también ayudar a recuperar biodiversidad, estabilizar el suelo y favorecer la regeneración de un espacio que quedó seriamente castigado por el fuego. Junto a la plantación, la actividad incluyó una explicación divulgativa sobre el papel de los bosques autóctonos y la importancia de la reforestación tras un incendio.

La iniciativa partió de la Asociación Vecinal y Educativa de Cabezabellosa y contó con la colaboración de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Cabezabellosa, además del apoyo de vecinos y voluntariado local. Desde la organización se ha destacado la respuesta de la población y la implicación mostrada durante toda la jornada, en una acción que combinó restauración ecológica y participación ciudadana.

Recuperar el paisaje natural

El gesto tiene además un fuerte valor simbólico. Cabezabellosa fue uno de los municipios afectados por el incendio declarado el 12 de agosto de 2025 en Jarilla, un fuego que terminó arrasando 17.367 hectáreas y que la Junta de Extremadura calificó como el mayor registrado en la comunidad desde que existen datos. Entre los términos municipales dañados, la propia Junta situó a Cabezabellosa como el más afectado por superficie dentro del área quemada.

Imagen de una vecina de Tornavacas participando en la replantación. / Cedida a El Periódico

Esa dimensión explica el sentido de proyectos como el desarrollado ahora en el municipio. No se trata solo de plantar árboles, sino de empezar a reconstruir un paisaje y, al mismo tiempo, de reforzar el vínculo de la población con su medio natural. En pueblos pequeños, ese componente comunitario suele ser tan importante como la propia intervención forestal.

Aunque no existe una ficha pública detallada de esta entidad en los registros municipales consultados, la actuación se enmarca en un municipio con tradición de participación asociativa. El portal del Ayuntamiento de Cabezabellosa recoge varias asociaciones locales y sitúa al municipio en la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla, a 25 kilómetros de Plasencia, un contexto en el que este tipo de colectivos cumplen a menudo una función clave en la dinamización social y en la puesta en marcha de iniciativas comunitarias.

Apoyo institucional y policial

La acción promovida por la asociación conecta, además, con otras líneas de trabajo que la Diputación de Cáceres mantiene en materia ambiental y de prevención. Una de ellas es la campaña provincial de reparto de arbolado, que en 2026 ha llevado más de 23.000 unidades de 29 especies a 147 ayuntamientos desde el vivero provincial de la Finca Haza de la Concepción. La institución provincial la presenta como una herramienta para mejorar y renaturalizar espacios públicos de los municipios.

Campaña de arbolado 2026 / Cedida a El Periódico Extremadura

A esa labor se suma la actividad del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI), cuya propia misión institucional incluye la protección del medio ambiente, la sensibilización y la educación de la comunidad, además de la respuesta operativa ante emergencias. La Diputación recuerda que este servicio presta cobertura en toda la provincia y cuenta con parques y parques auxiliares especializados, algunos de ellos ligados de manera específica a los incendios forestales.

En esa misma línea de trabajo, la institución provincial mantiene también la cooperación con la Junta de Extremadura en materia de incendios de vegetación. El convenio entre el SEPEI-Cáceres y el Plan Infoex fija criterios de coordinación en incendios de campo y refuerza la colaboración entre ambos servicios, además de prever programas comunes de formación, simulacros y entrenamientos.

Otros proyectos impulsados en la provincia

Más allá de la extinción, la Diputación también ha respaldado iniciativas orientadas a la prevención desde el territorio. Es el caso de MosaiCultura, presentado por la propia institución en 2025 como un ejemplo de lucha contra los incendios y la despoblación a través del mantenimiento del mosaico agroforestal, la alternancia de cultivos, la conservación de cortafuegos y la implicación directa de la población local.

En ese contexto, la plantación llevada a cabo en Cabezabellosa adquiere un valor que va más allá de la jornada del domingo. Resume, a pequeña escala, una forma de afrontar la recuperación tras el fuego: con especies autóctonas, con apoyo institucional y con participación vecinal. La restauración forestal de las zonas quemadas exigirá tiempo y continuidad. Pero acciones como esta permiten empezar a coser el terreno desde abajo, allí donde el incendio dejó una herida más visible.

La organización quiso agradecer de forma expresa la colaboración de las administraciones y de las personas que facilitaron la actuación. Entre ellas, la Junta de Extremadura, por la cesión de planta procedente de viveros forestales; el Ayuntamiento de Cabezabellosa, por su coordinación local; los propietarios de la finca Baldío de Cabezabellosa, por ceder el espacio; y las personas que participaron en la logística y en la plantación. Un cierre lógico para una jornada que quiso poner el acento no solo en la restauración del paisaje, sino también en la responsabilidad compartida de cuidarlo.