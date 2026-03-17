Una Extremadura Digna alerta sobre el estado de las infraestructuras de Madrigal de la Vera ante la llegada de turistas: "Observamos una falta de planificación y actuación"

El grupo político Una Extremadura Digna alerta en Madrigal de la Vera sobre el estado de las infraestructuras municipales del municipio y solicita actuaciones “urgentes” de cara a la inminente llegada de la Semana Santa y la posterior temporada estival, periodos en los que la localidad experimenta un notable incremento de visitantes.

Desde la formación consideran que el municipio no se encuentra suficientemente preparado para afrontar este aumento de población, lo que, a su juicio, podría afectar tanto a la calidad de los servicios públicos como a la imagen turística del enclave. “El pueblo debe prepararse adecuadamente para garantizar que tanto vecinos como turistas puedan disfrutar de unos espacios públicos en condiciones”, señalan.

Falta de planificación

El concejal de UED en el Ayuntamiento, Carlos Ferreiro, subrayó la importancia estratégica del municipio dentro del norte cacereño. “Madrigal de la Vera es uno de los principales destinos turísticos de la zona y necesita que sus infraestructuras estén en condiciones óptimas, especialmente en los periodos en los que la población se multiplica”, afirmó.

Ferreiro denuncia además una “falta de planificación y actuación” en el mantenimiento de espacios públicos, instalaciones y servicios municipales que considera clave para afrontar con garantías la llegada de visitantes. En este sentido, reclamó un refuerzo de la inversión pública y la puesta en marcha de un plan estructurado que permita mejorar el estado de las infraestructuras.

Carlos Ferreiro. / Una Extremadura Digna

Desde UED insisten en que el turismo constituye uno de los principales motores económicos de Madrigal de la Vera, por lo que consideran imprescindible que el consistorio actúe “con previsión y responsabilidad”. A su juicio, mantener el atractivo del municipio pasa necesariamente por garantizar unos servicios públicos adecuados durante los momentos de mayor afluencia.

La formación concluye que es prioritario asegurar el bienestar tanto de los residentes habituales como de quienes visitan la localidad en fechas clave, como la Semana Santa y el verano, evitando así un deterioro en la calidad de la experiencia turística y en las condiciones de vida del municipio.