Once establecimientos de Malpartida de Cáceres participarán en la programación gastronómica de Cuaresma en 2026

Malpartida de Cáceres centrará la programación de marzo de su Capitalidad Gastronómica Extremeña 2026 en la Cocina de Cuaresma. Con esta propuesta, el ayuntamiento del municipio busca poner en valor la cocina local y reforzar el papel de su sector hostelero. La iniciativa se celebrará los días 21 y 22 de marzo y se presenta como antesala de la Semana Santa, con una oferta pensada para que vecinos y visitantes recorran bares, restaurantes, pastelerías y comercios en busca de algunos de los sabores más ligados a estas fechas.

Durante ese fin de semana participarán once establecimientos de la localidad. Estarán presentes el asador Los Barruecos, el bar Hogar del Pensionista, la cafetería Museo Vostell Malpartida, así como la dulcería Marcial, El Pocillo Tapería, Mesón El Paso, Mesoncito Los Arcos, la pastelería La Trufa, Plato Portugués, Hotel Peña Cruz y Tapita Portuguesa. Cada uno ofrecerá menús especiales, platos tradicionales, tapas y repostería inspirados en la cocina típica de Cuaresma. El protagonismo recaerá en el bacalao, los potajes, los arroces y otras elaboraciones de pescado, una base que enlaza con la tradición culinaria de vigilia.

La mejor tapa de cuaresma

La propuesta no parte de cero. Malpartida ya cuenta con antecedentes en este tipo de programación. El propio portal turístico municipal recoge desde hace años las Jornadas Gastronómicas de Semana Santa, organizadas durante la Cuaresma para dinamizar la gastronomía local. En esas jornadas, los negocios de hostelería ofrecían tapas elaboradas con productos típicos de estas fechas, como huevos, bacalao, pescado o verduras, e incluso se realizaba una votación popular para elegir la mejor tapa de Cuaresma. La iniciativa de este año se apoya en esa tradición y la amplía dentro del calendario de la Capitalidad Gastronómica.

Junto a los platos salados, la repostería tendrá un peso destacado. Las torrijas de Cuaresma, las roscas de huevo y otros dulces caseros volverán a ocupar vitrinas y mostradores. Son recetas muy vinculadas al calendario litúrgico y al recetario doméstico. En Malpartida, además, esa cocina dulce tiene un arraigo especial por la cercanía del Domingo del Calvario, que se celebrará el 22 de marzo y que mantiene viva una de las costumbres más singulares del municipio.

Ese día es tradición degustar las conocidas Roscas de Huevo o Roscas del Calvario. La costumbre se remonta al entorno de la ermita de la Soledad, punto final del camino del Calvario, donde antiguamente se consumían estos dulces de elaboración laboriosa. La tradición sigue viva gracias a la transmisión familiar y al trabajo artesanal de grupos de amigos, familias, tahonas y panaderías. Distintas crónicas locales recogen que el domingo anterior al Domingo de Ramos sigue siendo en Malpartida una fecha marcada por la preparación de estas roscas, uno de los productos más reconocibles de su repostería popular.

Durante estos días, quienes se acerquen a la localidad podrán encontrar estas roscas en panaderías, pastelerías, comercios gastronómicos y multitiendas. Ese circuito comercial ayuda a sostener una tradición que no se queda solo en la cocina doméstica, sino que forma parte de la identidad local y del atractivo turístico del municipio en vísperas de Semana Santa. La propia programación anual de la Capitalidad Gastronómica sitúa la cocina de Cuaresma como una de las paradas clave del calendario de 2026.

Una propuesta para dinamizar el municipio

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, señaló que con iniciativas como esta el ayuntamiento sigue apostando por "promocionar la gastronomía local, dinamizar la hostelería y proteger las tradiciones culinarias del municipio". En ese contexto, defendió que la propuesta ofrece a vecinos y visitantes una experiencia que une patrimonio, cultura y sabor, dentro de la programación de Malpartida de Cáceres Capital Gastronómica Extremeña 2026.

Aguilera también animó a la ciudadanía a participar en una cita que llega en un momento muy señalado del calendario festivo local. La programación gastronómica se celebra en los días previos a la Semana Santa, una época en la que Malpartida suele recibir a numerosos visitantes y en la que la oferta cultural, turística y de ocio se suma a los actos religiosos. Con esa combinación, el municipio busca convertir la cocina de Cuaresma en una puerta de entrada a su identidad.

En conjunto, la cita de este fin de semana refuerza una línea que Malpartida viene cultivando desde hace años: usar la gastronomía como motor de actividad local y escaparate de sus tradiciones. Ahora, bajo el paraguas de la Capitalidad Gastronómica Extremeña, esa apuesta gana visibilidad con una cocina de temporada que mira a la memoria, pero también al presente del sector hostelero del municipio.