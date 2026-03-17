Carlos Cordero presidirá la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe tras la renovación de la junta

La Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe ha renovado su Junta de Gobierno en un momento especialmente simbólico para la puebla. La corporación afronta una nueva etapa con la vista puesta en los acontecimientos que marcarán la vida religiosa y social de Guadalupe en los próximos años, entre ellos la apertura del Año Jubilar el 30 de agosto de 2026 y las conmemoraciones ligadas al centenario de la coronación canónica de la Virgen y al de la propia asociación. El Año Jubilar Guadalupense se prolongará hasta el 8 de septiembre de 2027.

Un equipo renovado

La Asamblea General celebrada el pasado sábado eligió, con una única candidatura, a Carlos Cordero Cordero como nuevo presidente. Le acompañarán José Luis Torrejón Rodríguez como vicepresidente; Juan Fermín Jaraíz Arias y Manuel Torrejón Collado en la secretaría general; Agustín Villa Díaz como administrador general; Ángel Sánchez Torrejón como administrador general adjunto; Antonio Ramiro Chico como vocal de Culto; y Jaime Ruiz Peña como vocal de Propaganda, Juventud y Protocolo. La nueva Junta tendrá un mandato de cuatro años, aunque la presidencia deberá ser ratificada por el arzobispo de Toledo, un trámite preceptivo al tratarse de una asociación religiosa.

Jorge Valiente

El nuevo equipo ha querido agradecer de forma expresa el trabajo desarrollado por la junta saliente, presidida por Agustín Maragallo Moraño, que ha guiado a la entidad en los últimos años. El relevo llega, además, en una etapa de especial proyección para Guadalupe, llamada a concentrar de nuevo buena parte de la atención religiosa y peregrina de Extremadura.

La historia de la asociación ayuda a entender el peso de este cambio. La Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe hunde sus raíces en el resurgir devocional que vivió el santuario en las primeras décadas del siglo XX. Su propia web oficial sitúa el reconocimiento de la corporación en la Real Orden de 27 de abril de 1929, mientras otras referencias históricas de la entidad señalan que la llamada Guardia de Honor quedó constituida el 10 de febrero de 1929, con una primera junta directiva ya formalizada ese mismo año.

Un origen ligado al monasterio

Ese origen no se entiende sin el contexto del santuario. Guadalupe había recuperado protagonismo a comienzos del siglo XX, tras el retorno de los franciscanos al monasterio en 1908 y después de la declaración de la Virgen de Guadalupe como Patrona de Extremadura en 1907. En ese clima de revitalización religiosa y regional nació una asociación que, desde entonces, ha vinculado su actividad a la promoción del culto a Santa María de Guadalupe y a la proyección de la advocación guadalupense en el conjunto de la Hispanidad.

No es un papel menor, ya que la asociación se define públicamente como una institución al servicio de Santa María de Guadalupe, a la que presenta como Reina de la Hispanidad, y recuerda que Su Majestad el Rey de España es su presidente de honor. Esa vinculación simbólica explica también el peso que la corporación ha tenido en actos de especial relieve celebrados en el monasterio y en la localidad.

Entre ellos figura de forma destacada la Fiesta de la Hispanidad, que la asociación celebra cada 12 de octubre y que ha incorporado de forma habitual actos religiosos, investiduras de nuevos caballeros y ceremonias vinculadas a la devoción guadalupense. La Archidiócesis de Toledo recordaba, por ejemplo, que en 2018 la entidad celebró esa jornada con la investidura de 23 nuevos caballeros, dentro de una cita declarada de Interés Turístico Regional en Extremadura.

Proyectos de futuro

La nueva junta tomará así el relevo en una etapa de especial densidad simbólica. Por delante aparece el próximo Año Jubilar, que se abrirá el 30 de agosto de 2026 coincidiendo con el inicio de la novena y que se cerrará en septiembre de 2027. Después llegarán dos fechas de fuerte carga histórica: el centenario de la coronación canónica de Santa María de Guadalupe como Reina de las Españas, celebrada el 12 de octubre de 1928, y el de la propia asociación, nacida oficialmente en 1929.

Ese calendario convierte el mandato que ahora comienza en algo más que una mera renovación interna. La asociación no solo tendrá que atender su vida ordinaria. Ahora también deberá preparar el acompañamiento institucional, religioso y social de unas celebraciones que, previsiblemente, volverán a situar a Guadalupe en el centro de la vida eclesial extremeña y de la proyección histórica del monasterio.

El relevo en la junta, por tanto, llega en un momento de continuidad y de responsabilidad. Continuidad, porque la corporación mantiene la misión que ha venido desempeñando desde su fundación. Y responsabilidad, porque el próximo ciclo jubilar y las efemérides que se avecinan exigirán organización, presencia pública y capacidad de representación en una localidad acostumbrada a vivir su historia en clave de fe y de memoria colectiva.