La música llena de emoción el centenario del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo

El pasado sábado 14 de marzo, la Asociación Cultural Banda de Música Antonio Flores de Trujillo, ofreció un emotivo concierto en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, enmarcado dentro de los actos conmemorativos por el centenario del centro.

El recital tuvo lugar a las 18:30 horas en el claustro del Palacio Juan de Orellana Pizarro, un espacio histórico que se llenó por completo de público, reflejando el interés y el cariño de la comunidad educativa.

La actuación, organizada en colaboración con la Congregación Hijas de la Virgen de los Dolores —religiosas responsable de la dirección del centro—, destacó no solo por su calidad musical, sino también por el ambiente cercano y emotivo que se generó entre músicos y asistentes.

Desde la propia banda quisieron compartir en sus redes sociales la experiencia vivida, destacando la conexión con el público y el carácter especial del evento: “Ser parte de momentos como este y percibir la calidad humana desde el primer instante, desde el primer compás, que nos llegue el calor de quienes nos escuchan, la emoción de sus aplausos, el brillo en sus ojos... Eso, queridos amigos, es hacer música" destacaron.

Asimismo, subrayaron la acogida recibida y el significado de participar en una efeméride tan relevante: “El claustro se quedó pequeño y vuestra banda se sintió grande al comprobar que la música que con tanto cariño preparamos os ha llegado al corazón. Gracias a las hermanas por su invitación, felicidades por un aniversario tan importante como es el llegar al número 100. Nos sentimos en casa porque así nos habéis acogido.”

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Este concierto se suma a la programación especial que el colegio viene desarrollando durante el año para conmemorar sus cien años de historia, consolidándose como uno de los momentos más destacados por su capacidad de reunir a distintas generaciones en torno a la música.