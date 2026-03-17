Una nueva guardería en el antiguo comedor escolar de Torrejón el Rubio ampliará el número de alumnos

El Ayuntamiento de Torrejón el Rubio ha iniciado los trámites para dotar a su pueblo de una nueva guardería en el antiguo comedor escolar del CEIP Virgen de Guadalupe. Este lunes, la alcaldesa del municipio, Nazaret Gordo, se ha reunido con la Diputación de Cáceres, concretamente con el vicepresidente tercero, Luis Fernando García, para pedir financiación para el proyecto.

Según cuenta la regidora, desde el organismo provincial se mostraron "muy favorables", por lo que la comitiva volvió al pueblo de medio millar de habitantes "bastante contentos".

La actual guardería se encuentra dentro del recinto escolar, así como el nuevo comedor que se puso en marcha este mismo curso. La adaptación del antiguo espacio como guardería ampliaría el número de alumnos. Actualmente hay capacidad para 14.

De momento no hay plazos, pues solo se ha puesto la primera piedra este lunes para buscar una financiación que lo haga posible, presentando un borrador del proyecto. Sin embargo, la idea es que ya esté operativo para el próximo curso 2026-27.

Torrejón el Rubio

Torrejón el Rubio se ha consolidado como una de las puertas de entrada más importantes al Parque Nacional de Monfragüe, uno de los espacios naturales más valiosos de España. Con apenas unos cientos de habitantes, este pueblo extremeño combina la tranquilidad rural con una creciente actividad turística ligada a la naturaleza y la observación de aves.

Cada año, recibe a miles de visitantes atraídos por la riqueza ecológica de Monfragüe, considerado un referente europeo para el avistamiento de especies como el buitre negro o el águila imperial ibérica. La localidad también acoge la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que reúne a expertos, fotógrafos y aficionados de todo el mundo.

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A pesar de su reducido tamaño, Torrejón el Rubio mantiene vivas sus tradiciones y su patrimonio histórico, entre los que destacan la iglesia parroquial y varias construcciones populares típicas de la arquitectura rural extremeña. En los últimos años, el municipio ha apostado por un modelo de desarrollo basado en el turismo sostenible, aprovechando su privilegiada ubicación en el entorno de Monfragüe.