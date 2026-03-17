La Torta del Casar: el queso extremeño que mantiene su prestigio a pesar del descenso en la producción de 2025

La Denominación de Origen Protegida Torta del Casar cerró 2025 con un total de 480.362 unidades, equivalentes a 242.833 kilos de queso amparado. La cifra supone un retroceso respecto a 2024, cuando se alcanzaron 571.537 unidades y 284.785 kilos. Pese al descenso, el producto mantiene una posición sólida en el mercado y sigue siendo una de las referencias agroalimentarias más reconocibles de Extremadura.

Dos causantes de esta bajada

Detrás de esta caída hay dos factores principales. Por un lado, la contención del consumo. Por otro, la salida de una de las queserías inscritas a mitad de año. El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar, Ángel Pacheco, relaciona la reducción con la situación económica de muchas familias, que han "recortado gasto en productos no vinculados al consumo diario". A eso se suma la pérdida de capacidad productiva dentro de la propia denominación, que ha pasado de seis queserías inscritas a cinco.

Ese ajuste también se ha dejado notar en la transformación de leche. Durante el pasado ejercicio se procesaron 1,78 millones de litros, un 2,41 por ciento menos que en el año anterior. Esa producción procedió de 18 ganaderías y unas 10.900 cabezas de ganado. En términos económicos, la actividad ligada a la DOP generó 8,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,24 por ciento.

Aun con esa bajada, la Torta del Casar mantiene un papel relevante en el medio rural. El propio Consejo Regulador subraya que esta actividad ayuda a sostener explotaciones, mantener empleo y fijar población en el territorio. No es un argumento menor. La elaboración de este queso forma parte desde hace décadas de la economía de varias comarcas y sigue siendo una de las producciones más ligadas a la identidad agroalimentaria de la provincia.

De denominación autonómica a reconocimiento europeo

La protección oficial de la Torta del Casar llegó primero en el ámbito autonómico. La denominación de origen fue reconocida por la Junta de Extremadura el 11 de enero de 1999. Después obtuvo el respaldo europeo como Denominación de Origen Protegida el 25 de agosto de 2003. Ese reconocimiento comunitario consolidó la protección del nombre y también blindó la vinculación entre el producto, el territorio y su método tradicional de elaboración.

Imagen de la Torta del Casar. / Cedida a El Periódico

Ese aspecto resulta esencial para entender el valor de la DOP La Torta del Casar no puede elaborarse de cualquier manera ni en cualquier lugar. La normativa exige que se produzca dentro de su zona geográfica protegida, con leche cruda de oveja y mediante cuajo vegetal natural procedente del cardo. Además, tanto las explotaciones ganaderas como las queserías deben estar inscritas y sometidas al control del Consejo Regulador. Esa elaboración singular es, precisamente, una de las claves que justifican la protección europea y diferencian al producto frente a otros quesos de oveja.

Un elemento principal de la gastronomía extremeña

En el mercado, la Torta del Casar conserva una base sólida. El 97,6 por ciento de las ventas se concentra en España, con Extremadura como principal área comercial, al reunir el 37,6 por ciento, seguida de Madrid y la zona centro, con algo más del 33 por ciento. Tras ellas aparecen Cataluña y la Comunidad Valenciana, con el 14,4 por ciento, y Andalucía, con cerca del 9 por ciento. En el exterior, Europa absorbe casi todo el producto exportado. Estas cifras reflejan una marca muy asentada en el mercado nacional, con especial fortaleza en su entorno más cercano.

También el calendario de ventas confirma su perfil de consumo. El último trimestre del año sigue siendo el más fuerte y concentra cerca del 38 por ciento del total, impulsado por la campaña navideña. El tercer trimestre reúne casi una cuarta parte de las ventas. El primero y el segundo quedan por debajo. La lectura que hace el sector es clara: la Torta del Casar sigue siendo un producto muy asociado a momentos especiales, celebraciones y consumo de valor añadido.

Su notoriedad, además, va más allá de las cifras de comercialización. La denominación ha reforzado su prestigio en los últimos años a través de reconocimientos en certámenes especializados. Una de sus queserías inscritas, Quesos del Casar, logró con Gran Casar el Premio Especial Alimentos de España al Mejor Queso 2021, un galardón que situó de nuevo a la Torta del Casar entre las referencias nacionales del sector.

Con este escenario, el descenso de 2025 no dibuja un problema de imagen ni una pérdida de reconocimiento. Más bien refleja una menor capacidad de producción y un contexto de demanda más prudente. El Consejo Regulador insiste en que mantendrá su estrategia centrada en la calidad y en la defensa de una marca estrechamente vinculada al territorio.

La clave, en todo caso, sigue siendo la misma. La Torta del Casar conserva su valor porque no compite solo en cantidad. Compite en identidad, en prestigio y en singularidad. Y ahí, en un mercado cada vez más exigente, sigue teniendo una posición propia.