Los Premios Restaurante con Esencia reconocen la sostenibilidad de Versátil, abanderado de la cocina extremeña

El restaurante Versátil, de Zarza de Granadilla, ha sumado un nuevo reconocimiento a su trayectoria tras ser distinguido en la IV edición de los Premios Restaurante con Esencia, impulsados por American Express. El establecimiento cacereño ha sido premiado en la categoría de Esencia Sostenible en el tramo de ticket medio superior a 50 euros, un apartado en el que el jurado ha valorado su apuesta por el producto extremeño de temporada y por una cocina de proximidad que reinterpreta los sabores de la región con una mirada actual.

El restaurante ya había sido premiado anteriormente

El galardón sitúa de nuevo a Versátil entre los nombres propios de la gastronomía regional y nacional. No se trata de un premio menor. Los Premios Restaurante con Esencia distinguen a establecimientos independientes por su innovación, su compromiso con la sostenibilidad y su aportación al tejido económico local. En esta cuarta edición han sido reconocidos doce restaurantes de distintos puntos de España, dentro de una iniciativa que desde 2022 ha distinguido ya a 57 negocios hosteleros.

En el caso del restaurante extremeño, el reconocimiento llega después de una trayectoria ascendente. Versátil abrió sus puertas en 2017 y está liderado por los hermanos Hernández Talaván: Alejandro en cocina, Jesús David en sala y José Luis al frente de la sumillería y la experiencia del comensal. Desde entonces, el proyecto ha ido ganando presencia en las principales guías gastronómicas. Entró como recomendado en la Guía Repsol en 2021, obtuvo un Sol Repsol en 2023 y mantiene además una estrella Michelin en la edición 2026.

Buena parte de su identidad culinaria se apoya en esa mezcla de raíz extremeña y técnica contemporánea. Entre los platos más representativos que han dado personalidad a la casa figuran el carpaccio de lomo ibérico con vinagreta de trufa negra y parmesano, el buñuelo relleno de espuma de panceta adobada o el solomillo ibérico al tocino extremeño con falso risotto de patata. La Guía Michelin también ha destacado elaboraciones como su ensalada líquida de verano o el postre espresso Versátil con notas de roble.

Su metodología ha sido el motivo del premio

El premio recibido ahora pone el foco, sobre todo, en una forma de trabajar. La sostenibilidad no aparece solo en el discurso del restaurante, sino también en prácticas concretas ligadas al uso de producto de cercanía, el aprovechamiento de ingredientes de temporada, el apoyo al entorno y una gestión responsable de los recursos. La propia Guía Repsol subraya aspectos como el uso de materias primas de la zona, el huerto propio, la gestión de residuos y la atención a la eficiencia energética.

La gala de entrega se celebró en Madrid y contó con un jurado presidido por el chef Rafa Zafra, junto al secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, y la periodista gastronómica Amaya García Ortiz de Jocano. En la misma edición fueron reconocidos otros restaurantes del país en categorías vinculadas a sostenibilidad e innovación, lo que da medida del alcance nacional del certamen.

Para Versátil, este nuevo reconocimiento supone algo más que un premio. Refuerza el posicionamiento de un restaurante que ha conseguido llevar el nombre de Zarza de Granadilla al mapa gastronómico español y que se ha convertido en uno de los escaparates más sólidos de la cocina extremeña actual. También confirma una tendencia cada vez más visible en la hostelería: la excelencia ya no se mide solo en el plato, sino también en la manera de producir, de gestionar y de vincularse con el territorio.