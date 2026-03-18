VinEspaña 2026 corona a Bodegas Ruiz Torres, que suma dos nuevos oros a su palmarés

Bodegas Ruiz Torres ha sido galardonada con dos Medallas de Oro en el concurso VinEspaña 2026, organizado por la Federación Española de Enología. Los vinos premiados han sido el Syrah Crianza y el Verdejo, elaborados en la bodega situadas en el municipio cacereño de Cañamero, en la comarca de Villuercas-Ibores-Jara. Se trata de la octava edición de este concurso nacional de vinos, una de las citas de referencia del calendario enológico español. En dicho certamen, diferentes expertos del sector evalúan los vinos mediante catas a ciegas, lo que refuerza el prestigio del reconocimiento obtenido por la bodega extremeña.

Una empresa centenaria

Bodegas Ruiz Torres cuenta con una tradición familiar que supera el siglo y medio. La historia de la firma está unida desde entonces a Cañamero y a la tradición vitivinícola de este rincón de las Villuercas. Según la propia bodega, los primeros datos documentados se remontan a 1870, cuando Miguel Ruiz elaboraba vinos al estilo tradicional de la zona con variedades autóctonas como la alarije. Décadas después, en 1968, Antonio Ruiz Torres tomó el relevo del negocio familiar, y en 1973 puso en marcha su primera línea de embotellado. La empresa inició además sus primeras exportaciones en 1983, un paso que marcó el inicio de su expansión comercial.

Ese recorrido explica en parte la relevancia que la bodega ha adquirido en la comarca. No solo se ha consolidado como una de las firmas históricas del vino extremeño, sino también como un escaparate de Villuercas-Ibores-Jara fuera de la región. La propia empresa asegura que sus vinos están presentes en más de 35 países, mientras que la Junta de Extremadura destacó en 2025 su peso en la exportación y su aportación al crecimiento empresarial y al enoturismo en la zona.

Han sido galardonados en numerosas ocasiones

Los nuevos oros de VinEspaña 2026 llegan, además, después de una trayectoria reciente jalonada de reconocimientos. En 2025, la bodega logró tres medallas de oro en ese mismo certamen con sus vinos Verdejo, Syrah Crianza y Cabernet Sauvignon Crianza. Un año antes, su Verdejo obtuvo un Gran Oro en VinEspaña 2024 y posteriormente una medalla de plata en el Concours Mondial de Bruxelles 2024. También figuran en su historial distinciones como el Bacchus de Plata, varios premios Virtus y nuevos reconocimientos en guías especializadas.

La bodega desarrolla su actividad bajo el paraguas de la Denominación de Origen Protegida Ribera del Guadiana, un sello clave para entender la evolución del sector vitivinícola extremeño en las últimas décadas. La actual DOP fue ratificada por el Ministerio de Agricultura el 16 de abril de 1999, aunque el proceso había comenzado antes, con la aprobación en 1990 del reglamento de la Comisión Interprofesional 'Vino de la Tierra', el nombramiento de un Consejo Regulador provisional en 1996 y la aprobación autonómica del reglamento en 1997. En la actualidad, 'Ribera del Guadiana' figura además inscrita como denominación protegida por la Unión Europea.

En ese contexto, Bodegas Ruiz Torres ha desempeñado un papel relevante en la proyección del vino de Cañamero, una de las subzonas históricas vinculadas a la tradición vitícola extremeña. El propio pliego de condiciones de Ribera del Guadiana recuerda que Cañamero formó parte de las comarcas reconocidas con la mención 'Vino de la Tierra' antes de la creación de la denominación. Con este nuevo reconocimiento, la bodega se ha convertido también en un referente turístico del territorio, con visitas guiadas y actividades ligadas al vino que refuerzan la oferta del Geoparque y del entorno de Guadalupe.

El éxito en VinEspaña 2026 vuelve a situar así el nombre de Cañamero en el mapa nacional del vino. Para Bodegas Ruiz Torres, el doble reconocimiento supone un nuevo espaldarazo a una trayectoria centenaria. Para la comarca, representa además la confirmación de que una bodega nacida en las Villuercas sigue siendo uno de sus mejores embajadores.