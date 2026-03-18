La cooperación descentralizada: la Diputación de Cáceres y la Aecid unen fuerzas para un mundo más justo

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido un encuentro de trabajo con el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Antón Leis; el director de Alianzas, Ángel Calle; y el gerente del Felcode, Antonio Fuentes, con el objetivo de consolidar y ampliar la colaboración institucional en materia de cooperación internacional.

La reunión, celebrada en el palacio provincial este miércoles, ha servido para poner en común estrategias, compartir experiencias y explorar nuevas líneas de actuación conjunta en un contexto global marcado por la incertidumbre y los desafíos compartidos.

Cáceres, “referente” en cooperación

Durante su intervención, Antón Leis destacó el papel de la institución provincial como modelo dentro del sistema español de cooperación, llamando a la ciudad como "un referente de cooperación", y subrayando la relevancia de la Diputación en el impulso de políticas solidarias desde el ámbito local.

El responsable de la Aecid situó este reconocimiento en un escenario internacional complejo: “Estamos en un contexto de crisis globales, de guerras y conflictos que acercan la problemática de la cooperación a lo que ocurre en nuestras casas”. En este sentido, recordó que situaciones como las que se viven en Oriente Medio, Palestina o el Sahel “tienen un impacto directo y obligan a conectar lo global y lo local”.

Leis defendió el fortalecimiento de la política pública de cooperación como una herramienta estratégica: “Nuestra voz por la paz, por la solidaridad y por un mundo más justo, que también es más seguro, se oye, y es importante el esfuerzo que se hace desde el ámbito local”.

Antón Leis con Miguel Ángel Morales. / Carlos Gil

El valor de la cooperación descentralizada

El director de la Aecid puso en valor el modelo español, basado en la pluralidad institucional. “España tiene un sistema de cooperación muy diverso y muy plural, y el papel de los gobiernos locales es fundamental”, señaló. En este marco, destacó la labor de la Diputación de Cáceres y de Felcode como estructuras clave para canalizar la solidaridad de los municipios extremeños. “En Extremadura hay una red muy tupida de sociedad civil, con ONGs e instituciones que comparten conocimiento en ámbitos como el desarrollo rural o el turismo con otras partes del mundo”, explicó.

Además, subrayó que muchas de las competencias esenciales para el desarrollo —infraestructuras, adaptación al cambio climático o gestión de riesgos— recaen en administraciones locales. “El papel de diputaciones y ayuntamientos es súper importante”, insistió.

Leis también destacó el respaldo ciudadano a estas políticas. “Somos de los países de la Unión Europea donde el apoyo a la cooperación es mayor”, indicó, atribuyendo este hecho al trabajo de las entidades sociales y de las administraciones locales.

En su intervención, apeló a la memoria colectiva: “Nuestros padres y abuelos han conocido la pobreza y han visto lo que supone el desarrollo”, en referencia al impacto de los fondos europeos en España. “Sabemos la importancia de esa ayuda para generar prosperidad, como la que hoy se ve en esta tierra”.

“La cooperación es una inversión rentable”

Por su parte, Miguel Ángel Morales reafirmó el compromiso de la Diputación con la cooperación al desarrollo. “En el último presupuesto hemos superado el 0,7% y seguiremos por este camino, porque la inversión en cooperación es una de las cosas más rentables que puede hacer una institución”, subrayó.

El presidente provincial explicó que el encuentro ha servido como “una puesta en común con la Aecid”, en la que se han abordado los proyectos en marcha y las futuras líneas de colaboración. Entre ellas, destacó la reciente visita institucional a Bolivia: “Hemos estado invitados por el Gobierno de Bolivia para planificar la estrategia de turismo, lo que demuestra el interés por las buenas prácticas extremeñas”.

Morales también puso en valor el papel de Felcode, entidad que preside: “Agrupa a las dos diputaciones y a unos 180 municipios de Extremadura, y canaliza proyectos de cooperación en distintos países”.

Reconocimiento del tejido social

El presidente de la Diputación señaló que el respaldo al trabajo provincial ha sido evidente en los encuentros previos mantenidos por Leis con organizaciones sociales. “Me ha trasladado que las ONG valoran mucho la implicación directa de la Diputación en la financiación de proyectos en distintas partes del mundo”, explicó.

Entre las iniciativas destacadas, mencionó el apoyo a programas internacionales: “Financiamos proyectos en lugares como Palestina, Líbano o Paraguay, y este año destinaremos cerca de 170.000 euros a la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos”.

La reunión también ha servido para avanzar en nuevas oportunidades de colaboración. “Desde la Aecid tenemos una nueva dirección de alianzas que busca generar proyectos concretos con la cooperación descentralizada”, explicó Leis.

Uno de los principales focos será Bolivia, considerado país prioritario. “Hay un nuevo gobierno que nos pide apoyo técnico en distintos ámbitos y vamos a ver qué respuestas se pueden dar desde Extremadura y desde Cáceres”, añadió.

En este sentido, ambas instituciones coincidieron en la necesidad de reforzar la articulación entre lo local y lo global. “La cooperación es una manera de invertir en un mundo más justo”, concluyó Leis, recordando que los desafíos internacionales “también nos afectan directamente y requieren respuestas compartidas”.