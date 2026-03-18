Extremadura conmemora el V Centenario del II Viaje de Francisco Pizarro, clave en la historia entre España y Perú
Un encuentro institucional en Trujillo reforzará los lazos históricos, culturales y de cooperación entre Extremadura y Perú
Este próximo 26 de marzo se celebrará el V Centenario del segundo viaje de Francisco Pizarro, una expedición histórica que, iniciada en 1526 desde Panamá con dos barcos y alrededor de 160 hombres, marcaría el camino hacia el descubrimiento del Perú y el encuentro con el Imperio Incaico.
Conocido como el “Viaje del Descubrimiento”, este segundo intento liderado por el conquistador extremeño supuso un punto de inflexión en la historia compartida entre América y España, especialmente entre Perú y Extremadura. A lo largo de la travesía, se produjeron episodios decisivos que sentaron las bases de una relación histórica, cultural y humana que perdura hasta nuestros días.
Para conmemorar esta efeméride, el área de estudios históricos e investigación del proyecto “Extremestiza. Extremadura y América. Lo que nos une” , ha organizado un encuentro institucional, diplomático y académico que tendrá lugar en el emblemático Palacio del Marquesado de la Conquista, en la Plaza Mayor de Trujillo.
Este edificio histórico, mandado construir por Hernando Pizarro y Francisca Pizarro Yupanqui, hija del conquistador y de la princesa inca Inés Huaylas Yupanqui, servirá como escenario para reunir a expertos, autoridades y representantes internacionales. Durante el acto, se reflexionará sobre los vínculos históricos entre ambos territorios, así como sobre las oportunidades de cooperación futura en ámbitos culturales, académicos e institucionales.
Más allá de su dimensión histórica, el evento busca fomentar el entendimiento, el diálogo y el reconocimiento mutuo entre pueblos que comparten una herencia común.
La iniciativa forma parte del compromiso de Extremestiza (https://extremestiza.es) por difundir y poner en valor los lazos que unen a Extremadura con América, promoviendo una mirada contemporánea sobre una historia compartida que sigue evolucionando.
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