Extremadura conmemora el V Centenario del II Viaje de Francisco Pizarro, clave en la historia entre España y Perú

Este próximo 26 de marzo se celebrará el V Centenario del segundo viaje de Francisco Pizarro, una expedición histórica que, iniciada en 1526 desde Panamá con dos barcos y alrededor de 160 hombres, marcaría el camino hacia el descubrimiento del Perú y el encuentro con el Imperio Incaico.

Conocido como el “Viaje del Descubrimiento”, este segundo intento liderado por el conquistador extremeño supuso un punto de inflexión en la historia compartida entre América y España, especialmente entre Perú y Extremadura. A lo largo de la travesía, se produjeron episodios decisivos que sentaron las bases de una relación histórica, cultural y humana que perdura hasta nuestros días.

Para conmemorar esta efeméride, el área de estudios históricos e investigación del proyecto “Extremestiza. Extremadura y América. Lo que nos une” , ha organizado un encuentro institucional, diplomático y académico que tendrá lugar en el emblemático Palacio del Marquesado de la Conquista, en la Plaza Mayor de Trujillo.

Detalle del balcón de esquina del Palacio del Marqués de La Conquista / CEDIDA

Este edificio histórico, mandado construir por Hernando Pizarro y Francisca Pizarro Yupanqui, hija del conquistador y de la princesa inca Inés Huaylas Yupanqui, servirá como escenario para reunir a expertos, autoridades y representantes internacionales. Durante el acto, se reflexionará sobre los vínculos históricos entre ambos territorios, así como sobre las oportunidades de cooperación futura en ámbitos culturales, académicos e institucionales.

Una de las figuras decorativas situadas en la cornisa superior del edificio del siglo XVI. / CEDIDA

Más allá de su dimensión histórica, el evento busca fomentar el entendimiento, el diálogo y el reconocimiento mutuo entre pueblos que comparten una herencia común.

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La iniciativa forma parte del compromiso de Extremestiza (https://extremestiza.es) por difundir y poner en valor los lazos que unen a Extremadura con América, promoviendo una mirada contemporánea sobre una historia compartida que sigue evolucionando.