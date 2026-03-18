El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara conmemora 15 años y prepara su revalidación ante la Unesco en 2027

El Geoparque Mundial Unesco Villuercas‑Ibores‑Jara conmemora en 2026 su 15 aniversario con el objetivo puesto en la próxima revalidación de su reconocimiento internacional. El proceso culminará en 2027 con la misión de evaluación enviada por la Unesco, en la que el territorio aspira a obtener nuevamente la denominada 'tarjeta verde', distintivo que certifica el cumplimiento de los estándares del programa de geoparques mundiales.

La preparación de esta nueva revalidación ha centrado el trabajo de las instituciones y entidades implicadas desde comienzos de año. Este esfuerzo conjunto fue valorado este martes en Berzocana, en pleno corazón del geoparque, donde se celebró el Consejo del Geoparque, máximo órgano de participación y toma de decisiones del proyecto.

Durante la reunión se aprobaron por unanimidad los resultados correspondientes a 2025, que recibieron “muy buena nota” según recoge el acta del encuentro, así como el Plan de Acción para 2026, que marcará la hoja de ruta del territorio durante el presente ejercicio.

La alcaldesa de Berzocana y anfitriona del encuentro, María Ángeles Díaz Benito, dio la bienvenida a los miembros del consejo y destacó el papel de la cooperación institucional y territorial. “Debemos continuar manteniendo la colaboración entre todo el territorio y las instituciones porque durante estos años hemos demostrado que la conservación no está reñida con el progreso. El geoparque es una oportunidad para nuestros pueblos”, señaló.

Consejo del Geoparque. / Diputación de Cáceres

Por su parte, el presidente del geoparque y de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, subrayó que el proyecto se ha convertido en un referente internacional gracias a ese trabajo conjunto. Morales recordó además el impulso inicial del geoparque por parte de la expresidenta provincial Charo Cordero y del director José María Barrera, a quienes definió como “las almas del geoparque”.

“Durante estos 15 años hemos superado ya tres revalidaciones y se han generado numerosas empresas y microempresas en torno al geoparque”, destacó Morales, quien incidió en el impacto económico y social del proyecto en el territorio.

Bienvenida a la Primavera

El Consejo también abordó la programación prevista para celebrar el 15 aniversario a lo largo del año. El diputado de Desarrollo Sostenible y Espacios Protegidos, Javier Díaz, explicó que algunas de las actividades forman parte de la agenda habitual del geoparque, como la Semana del Geoparque, la Geoconvivencia escolar, Astrodisea o Geodisea.

A estas iniciativas se sumarán nuevas propuestas orientadas a poner en valor los productos locales, abordar los retos demográficos del territorio e implicar a la juventud en la gestión y difusión del geoparque. Entre las novedades, Díaz destacó la celebración de una 'Bienvenida a la Primavera' el próximo 18 de abril, que incluirá una feria con estands y múltiples actividades dirigidas a todos los públicos.

Javier Díaz Cieza. / Diputación de Cáceres

Convenio hasta 2030 y nuevos retos

Durante la reunión también se abordó la prórroga del convenio de colaboración entre las entidades participantes hasta el año 2030. El acuerdo, ya contemplado en el actual marco de cooperación, incluirá una evaluación de resultados y propuestas de mejora que serán analizadas para su firma definitiva en septiembre.

Ese mismo mes está previsto celebrar un Consejo Abierto en el que, además de rubricarse el convenio, se conmemorará el aniversario y se reconocerá el trabajo de entidades, empresas y organizaciones que colaboran con el geoparque.

El Consejo valoró igualmente el trabajo realizado en materia de conservación del patrimonio natural y cultural, así como las investigaciones impulsadas por el Comité Científico, entre ellas las relacionadas con la prevención de riesgos ante fenómenos meteorológicos extremos como tormentas e inundaciones, similares a las registradas durante el pasado invierno.

Miguel Ángel Morales, durante la reunión. / Diputación de Cáceres

Entre los retos de futuro figuran también el desarrollo de las estrategias Starlight y Destino Turístico Inteligente, así como el fortalecimiento de la cooperación con otros geoparques del mundo que afrontan desafíos similares, especialmente en materia demográfica.

El Consejo del Geoparque está integrado por representantes de la Diputación de Cáceres (responsable del proyecto ante la UNESCO), la Junta de Extremadura a través de varias consejerías, la Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara, el Grupo de Acción Local Aprodervi, la asociación empresarial Geovilluercas, la Universidad de Extremadura y la Asociación Geológica de Extremadura.