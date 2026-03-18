Las Lumbrinarias de Cañamero: el fuego y la memoria se dan cita en la víspera de San José, un encuentro popular

Cañamero volverá a reunirse en torno al fuego con motivo de una de sus tradiciones más reconocibles y con mayor arraigo popular. Las Lumbrinarias, también conocidas en la localidad como Las luminarias, convertirán un año más la víspera de San José en una noche de encuentro vecinal, costumbre compartida y celebración en las calles del municipio.

La fiesta se celebra cada 18 de marzo y gira en torno a una gran hoguera levantada con leña, taramas y arbustos recogidos en los días previos. Durante años, esta cita marcó una de las escenas más características del calendario local, ya que antiguamente cada barrio organizaba su propia luminaria. Aquella jornada se vivía como una auténtica competición festiva, en la que se cantaba, se bailaba y se buscaba levantar la llama más alta.

El origen de esta tradición se encuentra precisamente en esa costumbre vecinal de reunirse por barrios en la víspera de San José. Días antes, jóvenes y niños recorrían el campo para recoger leña y matorral con el que levantar la hoguera, que después se convertía en el centro de la convivencia colectiva. Todo apunta a que la celebración nació como un rito popular ligado al final del invierno y a la llegada de los primeros días templados de marzo, cuando el fuego seguía teniendo una función práctica, pero también festiva y simbólica dentro de la vida del pueblo.

Actividades enmarcadas en la tradición local

La celebración mantiene además una relación directa con la expresión popular "¡San José bendito!", inseparable de esta noche en Cañamero. Junto a ese grito, la tradición conserva estampas muy particulares, como la costumbre de tiznar la cara con corcho quemado, en una práctica conocida en el pueblo como antorchas. Ese gesto, unido al resplandor de las hogueras, forma parte desde hace décadas de la imagen más característica de la fiesta.

Aunque no existe una fecha concreta fijada sobre su origen, todo apunta a que se trata de una costumbre antigua y profundamente asentada en la vida local. Su permanencia en el calendario festivo del municipio y su continuidad en los últimos años reflejan el peso que sigue teniendo entre los vecinos, que han mantenido viva una celebración transmitida de generación en generación.

Clebración de las Lumbrinarias en Cañamero. / Cedida a El Periódico

Más allá del fuego, las Lumbrinarias conservan un marcado carácter popular. La noche suele desarrollarse entre cantos, bailes y reuniones al calor de la hoguera, en un ambiente de convivencia que después se traslada también a la mesa. La cita se completa habitualmente con parrilladas de carne, vino de la zona y productos asados, como pancetas y chorizos, en una fórmula sencilla que refuerza el sentido comunitario de la fiesta.

Las Lumbrinarias ocupan además un lugar singular dentro del calendario festivo de la comarca. Mientras en otras localidades del entorno las hogueras se celebran en fechas distintas, Cañamero mantiene esta convocatoria unida al 18 de marzo. Esa fidelidad a la tradición ha convertido la víspera de San José en una noche especialmente señalada para el municipio, donde el fuego, la memoria y la convivencia vuelven a encontrarse un año más.