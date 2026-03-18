La gira teatral de Playtopía recorrerá diez municipios de Cáceres para combatir la adicción a las pantallas en niños

Cultura, infancia y comunidad son los tres núcleos que definen a Playtopía. Se trata de un proyecto que invita a reflexionar sobre algo tan sencillo como es el juego. En un mundo absorto en las pantallas, donde los más pequeños han olvidado cómo ser niños, esta iniciativa busca apartar sus ojos de la pantalla e invitarles a soñar de nuevo. Para ello, proponen una gira teatral que viajará a través de diez municipios de las comarcas del Valle del Alagón y Riveros del Tajo.

Sobre el escenario se cuenta la historia de una niña con mucha imaginación, pero que tristemente olvida de cómo acceder a ella cuando se pone ante una pantalla. Curiosamente, durante la escenificación hacen uso de las pantallas. El cometido de este recurso es ilustrar los pensamientos de la niña y reflejar el momento en que "todo se vuelve blanco" cuando las pantallas entran en acción.

"Playtopía abre la puerta a una conversación muy necesaria sobre la infancia", declara Elisabeth Martín Declara, diputada de Turismo y Juventud, quien también ha participado en la presentación. Explicaba que Playtopía plantea una reflexión sobre este fenómeno, desde el lenguaje del teatro, pero también "desde el diálogo con las familias, docentes y especialistas".

El problema de las pantallas en el punto de mira

"El proyecto nace de nuestra inquietud ante la adicción a las pantallas en la infancia", indica Pedro Luis López, fundador del Teatro de las Bestias. Él sitúa este hecho como "uno de los grandes problemas de la actualidad". Playtopía viene a luchar contra esta realidad, reivindicando el derecho a los juegos como "algo esencial del crecimiento de un niño". Desarrolla Playtopía junto a Nuqui Fernández, fundadora de Cíclica Teatro.

Ellos llevan trabajando codo con codo desde hace más de quince años. Impulsan este proyecto como responsables de la cultura, pero también como alguien que ha empezado a podido experimentar la problemática que denuncian en su propia piel.

"Queremos intentar cambiar esta realidad con lo que mejor sabemos hacer, que es el teatro", señala Fernández. En ese planteamiento, Playtopía se presenta como un lugar simbólico, casi mágico, vinculado a ese espacio interior donde nace la capacidad de imaginar.

La historia que presentan plantea cómo ese universo puede quedar desplazado cuando las pantallas ocupan todo el tiempo y toda la atención de los menores. El montaje describe así un viaje de recuperación, en el que la infancia vuelve a encontrarse con ese territorio de juego y libertad que, sostienen, "sigue ahí aunque a veces quede oculto".

Una llamada de atención a toda la sociedad

La propuesta incluye además una defensa explícita del derecho al juego en libertad. La compañía subrayó que la obra quiere interpelar no solo a las familias, sino también al conjunto de la comunidad educativa y a la sociedad en general. A su juicio, existe un problema con el uso de pantallas, pero también margen para corregirlo si se recuperan espacios de pausa, de atención y de juego compartido.

El proyecto tiene, además, una clara dimensión territorial. Playtopía nace con la intención de acercar propuestas culturales de calidad a municipios rurales de distinto tamaño, en una apuesta por descentralizar la oferta y hacer que la cultura tenga también presencia estable en la vida cotidiana de los pueblos. Más allá de su vertiente artística, la iniciativa se plantea como un espacio de educación y de reflexión social que sitúa en primer plano a la infancia y al medio rural, dos ámbitos que siguen siendo clave en el presente y el futuro de Extremadura.

Como primera acción enviarán un cuaderno pedagógico a los colegios de Torrejoncillo, donde tendrá lugar la primera proyección. Este servirá para que los estudiantes y docentes conozcan de qué trata la obra antes de visualizarla.

Un programa completo para lograr su cometido

El día señalado comenzará con la representación, seguida de un coloquio con los AMPAS de los centros educativos implicados. En este encuentro en el que se continuará tratando este tema en un formato más íntimo.

La cita finalizará por la tarde con un taller destinado a toda la ciudadanía en el que se abordarán algunas herramientas que se pueden aplicar para combatir la adicción a las pantallas.

La primera función tendrá lugar en Torrejoncillo el 27 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro. Tras esta presentación el proyecto seguirá su recorrido por la provincia de Cáceres. Cañaveral, Aceituna, El Batán, Malpartida de Plasencia, Montehermoso, Acehuche, Ceclavín, Mirabel, Valdencín y Galisteo han sido los municipios elegidos en esta ocasión.

Sin embargo, sus organizadores han adelantado que la idea es expandir la iniciativa con una proyección incluso internacional. Además, la obra ya está inscrita en la Red de Teatros de Extremadura. La propuesta nace con vocación de crecer, de asentarse en el territorio y de seguir ampliando su alcance, incluso fuera de Extremadura.

Pero su punto de partida está en los pueblos, en la infancia y en la necesidad de abrir espacios para pensar. En un tiempo marcado por la prisa y las pantallas, el proyecto reivindica algo tan elemental como mirar, escuchar, jugar y volver a imaginar. Y ahí, precisamente, reside buena parte de su fuerza.