Arrancan las jornadas para dar a conocer 'Sabores y Paisajes', la apuesta de la Diputación de Cáceres por el turismo gastronómico

La Diputación de Cáceres ha celebrado en Torre de Santa María, Arroyo de la Luz y Trujillo tres jornadas territoriales para presentar la nueva marca turística 'Sabores y Paisajes Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo' y el producto 'Del Paisaje a la Mesa', dos iniciativas con las que busca reforzar la identidad, la cohesión y el posicionamiento turístico de este ámbito geográfico. En los encuentros han participado ayuntamientos, mancomunidades, grupos de acción local, empresas turísticas y agroalimentarias, consejos reguladores, oficinas de turismo y centros de interpretación. Todos ellos procedentes de Tajo-Salor-Almonte, Sierra de Montánchez y Tamuja, y Miajadas-Trujillo, las tres comarcas incluidas en la propuesta.

Jornadas del proyecto 'Sabores y Paisajes Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo'. / Cedida a El Periódico

La intención de estas jornadas ha sido compartir con el territorio la hoja de ruta del proyecto y abrir un espacio de colaboración con los agentes vinculados al desarrollo turístico de la zona. Durante las sesiones se ha explicado tanto la nueva marca como su enfoque narrativo, además del producto turístico gastronómico 'Del Paisaje a la Mesa', concebido para unir paisaje, producto local, tradición, cultura y experiencia del visitante bajo un mismo relato.

Tierras de Cáceres y Trujillo como destino gastronómico

La marca 'Sabores y Paisajes' nace con la vocación de ofrecer una identidad común, reconocible y coherente para Tierras de Cáceres y Trujillo. El objetivo es poner en valor la autenticidad del destino y su potencial turístico y gastronómico. Por su parte, 'Del Paisaje a la Mesa' se plantea como una propuesta integradora, capaz de articular una oferta compartida en torno a la gastronomía y a toda la cadena de valor del territorio, desde el origen del producto hasta la experiencia final de quien visita la zona.

La Diputación ya había comenzado a desplegar esta línea de trabajo con un programa de 19 visitas organizadas y gratuitas por las tres comarcas, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de los Sabores y Paisajes Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo. Esa programación, presentada en febrero, persigue acercar al público los recursos agroalimentarios, paisajísticos y culturales del territorio a través de experiencias sobre el terreno.

El proyecto va más allá de la promoción de productos

En las jornadas también se ha insistido en la necesidad de construir una visión compartida del destino. La idea es integrar a las tres comarcas bajo una propuesta cohesionada, sostenible y alineada con la identidad del territorio, con la gastronomía como hilo conductor. No solo se trata de promocionar productos, sino de conectar paisaje, patrimonio, empresas y experiencia turística en una oferta más reconocible.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos NextGenerationEU. Según la información oficial del Ministerio de Industria y Turismo, el plan movilizó en su primera fase cerca de 70.000 millones de euros en transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Además, se apoya en cuatro grandes ejes: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género.

Jornadas del proyecto 'Sabores y Paisajes Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo'. / Cedida a El Periódico

En el caso del turismo, este impulso europeo se canaliza a través del Componente 14, centrado en la modernización y competitividad del sector turístico. Su finalidad es transformar el modelo turístico español para hacerlo más competitivo y resiliente, con especial atención a la sostenibilidad y la digitalización. En esa lógica encajan proyectos como el presentado ahora por la Diputación de Cáceres, que busca ordenar la oferta, reforzar la cooperación entre administraciones y empresas y generar un relato común en torno a los sabores y paisajes del territorio.

Con esta nueva marca y con el producto 'Del Paisaje a la Mesa', la institución provincial trata de dar un paso más en esa estrategia. El propósito es que Tierras de Cáceres y Trujillo gane visibilidad como destino gastronómico y que esa proyección se construya desde la autenticidad del territorio, su tejido productivo y su patrimonio cultural y paisajístico.