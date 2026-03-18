Un macro destino turístico: la Diputación de Cáceres crea una ruta que integra Monfragüe, Tajo-Tejo y Villuercas bajo el sello Unesco

La Diputación de Cáceres ha iniciado esta semana las sesiones informativas del proyecto 'Grand Tour Territorios Unesco', una propuesta con la que quiere articular una oferta turística conjunta entre Monfragüe, Tajo-Tejo Internacional y Villuercas-Ibores-Jara. La ronda de encuentros se dirige sobre todo a empresarios turísticos y agentes del destino, y busca explicarles cómo integrarse en una estrategia común que pretende dejar atrás la promoción aislada de estos espacios.

La ruta de los territorios Unesco

La primera jornada se ha celebrado en Guadalupe. Las siguientes citas pasan por Salorino y Torrejón el Rubio, una elección que no es casual. La Diputación ha querido llevar la presentación a cada uno de los tres territorios implicados en un momento en el que el plan entra en una fase de contacto directo con el tejido local, desde alojamientos y empresas de actividades hasta guías, promotores y gestores del destino.

El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Grand Tour Territorios Unesco', financiado con fondos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El convenio oficial publicado en el Diario Oficial de Extremadura fija como objetivo "cohesionar, vertebrar y equilibrar el espacio turístico" de la provincia mediante la creación de un macro destino apoyado en sus tres grandes territorios distinguidos por la Unesco.

La idea de fondo es sencilla, aunque ambiciosa: convertir en una sola propuesta turística tres enclaves que ya cuentan con un reconocimiento internacional propio. En el caso de Monfragüe y Tajo-Tejo Internacional, la figura es la de Reserva de la Biosfera, que la Unesco define como espacios de aprendizaje para el desarrollo sostenible. En el caso de Villuercas-Ibores-Jara, se trata de un Geoparque Mundial UNESCO, una distinción ligada a la existencia de un patrimonio geológico de valor internacional como motor de desarrollo del territorio.

Una iniciativa centrada en los visitantes

En la práctica, la actuación principal del plan pasa por crear un itinerario de largo recorrido que atraviese los tres espacios y que pueda recorrerse por etapas, modalidades o temáticas. La intención es que el visitante no vea estos lugares como tres destinos separados, sino como partes de una misma experiencia de viaje. El propio diseño del PSTD contempla, además, que esa ruta integre infraestructuras ya existentes con otras de nueva creación, así como productos, servicios y experiencias capaces de alargar la estancia media y repartir mejor los flujos de visitantes.

Sesiones informativas 'Grand Tour Territorios Unesco'. / Cedida a El Periódico

Ese planteamiento responde también a una lógica territorial. La provincia quiere apoyarse en una marca reconocible y de prestigio internacional para reforzar su posicionamiento en turismo de naturaleza, patrimonio y sostenibilidad. La aspiración no es solo atraer visitantes, también mejorar la competitividad del destino y generar sinergias entre comarcas que comparten valores ambientales, paisaje y un fuerte vínculo con el mundo rural.

El mundo digital está muy presente en el proyecto

La Diputación ya ha ido dando pasos en esa dirección en los últimos meses. En febrero organizó encuentros de buenas prácticas en los territorios Unesco de la provincia para abordar metodologías de gestión sostenible aplicadas al contexto rural y natural. Al mismo tiempo, el plan incluye herramientas como una plataforma digital, un sistema de inteligencia turística, acciones de monitorización de flujos de visitantes y medidas de señalización inteligente, todas ellas previstas en la planificación oficial del PSTD.

Ese despliegue tecnológico y de gobernanza apunta a una idea cada vez más presente en la planificación turística: un destino no se construye solo con recursos, sino con coordinación, datos y relato compartido. Y en este caso el relato pivota sobre tres territorios que ya tienen peso propio. Monfragüe representa uno de los paisajes mediterráneos más valiosos del país; Tajo-Tejo Internacional añade la dimensión transfronteriza con Portugal; y Villuercas-Ibores-Jara aporta un fuerte componente geológico, paisajístico y patrimonial, con Guadalupe como uno de sus grandes referentes.

Las sesiones informativas que ahora arrancan servirán para explicar a las empresas cómo adherirse al producto y qué fórmulas de participación se contemplan. Ese punto es decisivo, ya que la Diputación quiere que la potencia de la marca Unesco se traduzca en una herramienta real de desarrollo sobre el terreno y que el sector privado se implique desde el principio en una estrategia que no busca solo promocionar espacios protegidos, sino convertirlos en una oferta turística conectada y reconocible.

Con este movimiento, la institución provincial trata de dar un paso más en la construcción de una imagen unitaria para algunos de sus enclaves más valiosos. El reto ahora será que esa ruta común no se quede en una suma de nombres ilustres, sino que funcione como un destino capaz de repartir oportunidades entre comarcas, empresas y municipios. Es precisamente ahí, en esa capacidad de convertir prestigio territorial en actividad económica sostenible, donde el Grand Tour se juega su verdadero recorrido.