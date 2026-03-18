Malpartida de Cáceres invertirá 60.000 euros en el pabellón Toni Pedrera para solucionar los problemas de la instalación

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres invertirá unos 60.000 euros en la adecuación del pabellón multiusos Toni Pedrera para corregir los problemas que arrastra la instalación desde su construcción y permitir que pueda acoger con normalidad la práctica deportiva. La actuación se ejecutará pese a que la reclamación presentada por el consistorio frente a la empresa constructora y otros agentes intervinientes sigue pendiente de resolución en los tribunales. Según ha informado el propio ayuntamiento, el procedimiento de contratación se abrió la pasada semana y la previsión es que las obras puedan comenzar este mismo mes de marzo.

El recinto fue concebido como un espacio polivalente, pensado para albergar tanto eventos deportivos como culturales de gran afluencia, desde conciertos y musicales hasta concentraciones, espectáculos y distintas competiciones. Sin embargo, la actividad ordinaria de disciplinas como el fútbol sala o el baloncesto se ha visto condicionada por varios defectos de la instalación. Entre ellos se han destacado la resbaladicidad de la pista, la condensación de humedad y las goteras en la cubierta, circunstancias que han limitado de forma notable su uso deportivo.

Para hacer frente a esta situación, el consistorio acometerá una intervención que incluye el arreglo de la cubierta, la instalación del cerramiento lateral norte, un sistema de ventilación forzada y el lijado y pintado de la pista con resina sintética deportiva. El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha defendido la necesidad de actuar pese al litigio abierto y ha subrayado que el objetivo es "garantizar la práctica deportiva". Según ha recordado, se trata de en una infraestructura que ha aportado al municipio "un espacio nuevo, polivalente y de gran capacidad", aunque los equipos de fútbol sala y baloncesto no hayan podido utilizarlo "como sería deseable".

Se trata de una infraestructura clave para la vida deportiva y cultural

El Multiusos Toni Pedrera fue inaugurado el 20 de octubre de 2017, en un acto que reunió a más de 600 personas y que simbolizó la incorporación al municipio de una infraestructura llamada a convertirse en referencia para la vida deportiva y cultural local. El pabellón, contiguo a la Ciudad Deportiva Emiliano Pedrazo y situado en la plaza de Aizenay, cuenta con una superficie útil de 1.670 metros cuadrados entre pista y graderío, un aforo máximo en gradas de 263 personas y capacidad total para acoger hasta 1.000 asistentes. Su propio diseño respondía a esa doble vocación de instalación deportiva y escenario de grandes citas públicas.

A lo largo de estos años, el recinto ha sido sede de actividades muy distintas, lo que confirma ese carácter versátil con el que fue concebido. En su programación reciente ha acogido desde el Project X Music Festival hasta la feria infantil Malpartilandia o exhibiciones de las escuelas municipales de gimnasia rítmica, bailes actuales, bailafit, defensa personal y patinaje. También ha servido de espacio para propuestas juveniles y festivas incluidas en la agenda de verano del municipio.

La mejora anunciada supone, por tanto, algo más que una reparación técnica. En la práctica, permitirá recuperar para el deporte local una instalación llamada a descongestionar otros espacios y a ofrecer mejores condiciones a clubes y usuarios. El ayuntamiento sostiene que se trata de una actuación vinculada al interés general, en la medida en que afecta de forma directa a la actividad de los equipos del municipio y al desarrollo de entrenamientos, competiciones y eventos en condiciones de seguridad.

Otras mejoras llevadas a cabo en el municipio

La actuación llega además en un momento en el que el consistorio ha reforzado el peso de la inversión en infraestructuras dentro de sus cuentas. El presupuesto municipal de 2026 supera los seis millones de euros y reserva más de un millón para inversiones reales, lo que representa el 16,69 por ciento del total y un incremento del 58,94 por ciento respecto al ejercicio anterior. Según los datos difundidos por el ayuntamiento, uno de cada seis euros del presupuesto se destinará este año a mejorar infraestructuras, equipamientos y espacios públicos.

En ese marco se encuadran otras actuaciones recientes ejecutadas o impulsadas en la localidad. Entre ellas figura la pavimentación de varias vías públicas del municipio, una obra presupuestada en 144.353 euros y puesta en marcha en abril de 2025, así como la licitación de la fase final del colector general de aguas pluviales, una infraestructura llamada a culminar una actuación iniciada hace más de quince años y a multiplicar la capacidad de evacuación para reducir el riesgo de inundaciones en distintas zonas del casco urbano.

A estas inversiones se suma también la construcción de un nuevo depósito elevado de agua potable en la urbanización Las Arenas, adjudicado por la Junta de Extremadura por 427.557,13 euros, con el objetivo de resolver los problemas de presión en la red de abastecimiento de la zona oeste y del polígono. En paralelo, el municipio ha seguido desarrollando actuaciones ligadas a la accesibilidad, como el nuevo tramo de senda accesible en el Monumento Natural Los Barruecos, una ampliación de 200 metros diseñada para facilitar el paso a personas con movilidad reducida dentro de la Ruta de los Sentidos.

Una solución a los daños provocados por la borrasca Kristin

La necesidad de intervenir en el Toni Pedrera también se ha visto acentuada por los daños sufridos por distintas instalaciones municipales tras el paso de la borrasca Kristin. En la relación de espacios afectados difundida por el ayuntamiento figuran, además del propio multiusos, la Ciudad Deportiva Emiliano Pedrazo, la piscina municipal, el parque Tierno Galván, la nave municipal de la plaza de Aizenay, el antiguo colegio Los Arcos, la Casa de Cultura y el cementerio.

Con estas obras, el consistorio busca cerrar una anomalía que ha acompañado al pabellón desde su estreno y devolverle el papel para el que fue creado: ser una infraestructura de referencia para Malpartida, capaz de responder tanto a la programación cultural como a las necesidades del deporte base y federado. En un municipio que en los últimos meses ha intensificado su esfuerzo inversor sobre espacios públicos y servicios básicos, la adecuación del Toni Pedrera aparece ahora como una actuación especialmente sensible por su impacto directo en la vida diaria de clubes, jóvenes y vecinos.