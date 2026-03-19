La Cofradía de la Vera Cruz de Hervás lanza un SOS urgente: o se suman hermanos de carga o podría suspender alguna de sus procesiones esta Semana Santa

"Necesitamos vuestra ayuda". Llamativa y preocupante llamada de socorro la que ha lanzado la Cofradía de la Vera Cruz de Hervás. Lo hace solicitando la "colaboración de todas aquellas personas que quieran ayudarnos a procesionar", debido a la falta de hermanos de carga para sus pasos de cara a esta Semana Santa.

La cofradía, refundada en 1983, cuenta con seis procesiones, y alguna de estas podría ver en peligro su salida procesional. "En caso de no contar con suficientes participantes para sacar dichas imágenes, nos veríamos obligados a suspender alguna de las procesiones programadas", reza el comunicado difundido por la propia cofradía el pasado domingo.

Por ello, convoca a todas las personas interesadas a una reunión este jueves, a las 20.30 horas, en la Escuela Dominical. "Necesitamos vuestra ayuda para que nuestra Semana Santa pueda seguir adelante, y podamos mantener viva una tradición Cultural para nuestro pueblo de Hervás", finaliza el texto.

Cofradía de la Vera Cruz

La Cofradía de la Vera Cruz, una de las tres que tiene Hervás, sale en seis ocasiones, desde el Viernes de Dolores hasta el propio Domingo de Resurrección. Cuenta en su haber con 14 imágenes, y algunas de ellas repiten salida. Destaca el Cristo del Perdón, una talla de 1678 obra de Francisco Diez de Tudanca. Pese a ser la imagen más antigua, su incorporación es medianamente reciente, pues hasta el año 2000 no se incorporó a la Semana Santa de la localidad. Es una talla con una enorme devoción fruto de los numerosos milagros y leyendas que se le atribuyen.

Cristo del Perdón. / Cofradía de la Vera Cruz de Hervás.

También sobresale la Primera Caída, una imagen de finales del siglo XVII que sale en la procesión del Jueves Santo, donde realiza un encuentro con la Verónica que le limpia el rostro. Por su parte, la Virgen de la Esperanza, del año 1755, sale en dos ocasiones: una el Viernes de Dolores con el Cristo del Perdón y otra en la noche del Jueves Santo.

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Su sede es la imponente y famosa iglesia de Santa María de Aguas Vivas, un ejemplo de las maravillas que presenta como escenario una localidad como Hervás, cuya Semana Santa transcurre por las bellas calles de su barrio judío.