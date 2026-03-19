El Ayuntamiento de Logrosán licita un contrato de 24.000 euros para prevenir el virus del Nilo Occidental

El Ayuntamiento de Logrosán ha sacado a licitación un contrato de 24.000 euros para desarrollar durante los próximos seis meses actuaciones de prevención y control del virus del Nilo Occidental. El expediente, publicado el 17 de marzo en la Plataforma de Contratación del Sector Público, fija un presupuesto base de 19.834,71 euros sin impuestos y contempla tratamientos tanto larvicidas como adulticidas. La medida busca reducir la presencia de mosquitos y actuar sobre los principales focos localizados en el municipio antes del periodo de mayor actividad del vector.

La prevención es la herramienta principal contra el virus

La contratación responde a la necesidad de reforzar la prevención frente a una enfermedad vírica que se transmite principalmente por la picadura de mosquitos infectados del género Culex. El virus circula de forma natural entre aves y mosquitos, y las personas y los caballos son huéspedes accidentales. El Ministerio de Sanidad recuerda que no existe una vacuna autorizada para uso humano y que, por ello, el control del mosquito y la prevención de las picaduras son las principales herramientas para limitar el riesgo.

El servicio diseñado por el consistorio incluye diez tratamientos con biocidas adulticidas y otros diez larvicidas. En el primer caso, las actuaciones se concentrarán en la zona de baño, con 12 hectáreas; la zona de arroyo, con 5,6 hectáreas; el perímetro urbano, con 0,8 hectáreas; y un parque público de dos hectáreas. Los tratamientos larvicidas se aplicarán en una charca de 1,18 hectáreas y en un estanque de 1,10 hectáreas.

Según los pliegos, los trabajos deberán ajustarse a un sistema de lucha integrada, con revisión y vigilancia de focos y aplicación de tratamientos solo cuando sea necesario, priorizando métodos sostenibles y biocidas específicos. El contrato exige además que la empresa adjudicataria cuente con dos técnicos cualificados de nivel 2, un supervisor o director técnico con nivel 3 y la correspondiente inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas. Las ofertas podrán presentarse hasta el 31 de marzo a las 14:00 horas y la apertura económica está prevista para el 6 de abril a las 10:00 horas en la casa consistorial.

Uno de los síntomas más comunes es la fiebre del Nilo Occidental

Desde el punto de vista sanitario, la mayor parte de las infecciones en humanos son asintomáticas. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades estima que en torno al 80 por ciento no presenta síntomas. En los casos en los que sí aparece enfermedad, lo más frecuente es la denominada fiebre del Nilo Occidental, que puede provocar fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares, vómitos, cansancio, erupción cutánea o dolor ocular. Menos del uno por ciento de las infecciones deriva en formas graves con afectación neurológica, como meningitis, encefalitis o meningoencefalitis.

La vigilancia cobra especial importancia en zonas donde ya se ha detectado circulación del virus. Sanidad subraya en sus evaluaciones de riesgo que en España la actividad del vector se concentra sobre todo entre mayo y noviembre, con mayor intensidad en verano y otoño. En su resumen de la temporada 2025, el ministerio notificó 45 casos humanos autóctonos, la mayoría relacionados con exposición en Extremadura.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Logrosán pretende anticiparse a esa temporada de mayor riesgo y reforzar la vigilancia en espacios sensibles, tanto de uso público como en áreas de agua estancada donde la proliferación del mosquito resulta más probable. La intervención se plantea, por tanto, como una medida preventiva de salud pública en un contexto en el que las autoridades sanitarias insisten en la importancia del control vectorial y la detección temprana.