Un nacimiento llena de alegría a Solana de Cabañas: Lidia es el primer bebé en tres décadas

Solana de Cabañas ha sumado estos días una de esas noticias que trascienden lo familiar para convertirse también en motivo de alegría colectiva. Lidia Benito Gómez nació el pasado viernes 13 de marzo, con un peso de 3,700 kilos. A las 13:15 horas su familia celebraba su llegada al mundo en Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Sus padres son Esperanza Gómez y Sergio Benito, y su llegada ha supuesto el primer nacimiento registrado este año en esta pequeña localidad perteneciente al municipio cacereño de Cabañas del Castillo.

La pequeña se adelantó además un día a la fecha prevista. Sus padres reconocen que están "muy contentos" y recuerdan que el momento en el que la vieron por primera vez fue "un sentimiento inexplicable", en parte porque se trata de su primera hija. A la emoción propia del nacimiento se suma, en este caso, el valor simbólico que adquiere en un núcleo rural de pequeño tamaño y marcado por el envejecimiento demográfico.

Alrededor de medio centenar de vecinos

No es un dato menor. Solana de Cabañas ahora ronda el medio centenar de vecinos. Sin embargo, en la revisión del patrón realizada en 2024, la localidad contaba con 41 habitantes. En el conjunto del municipio de Cabañas del Castillo, del que forma parte junto a otros tres núcleos, la población se situaba en 407 personas ese mismo año.

En ese contexto, el nacimiento de Lidia adquiere una dimensión especial. La familia subraya que "supone una alegría", ya que, en sus propias palabras, un nacimiento es una buena noticia y un momento feliz. El hecho de que sea la primera bebé del año es algo que les "llena de orgullo", pero es que además, ella es la primera niña que nace en el pueblo desde hace 46 años.

Lidia Benito Gómez junto a sus padres Esperanza Gómez y Sergio Benito. / Cedida a El Periódico

En pueblos como Solana de Cabaña, "donde hay más gente mayor que recién nacidos y niños", supone un atisbo de esperanza contra la despoblación. La percepción encaja con la realidad demográfica de muchos municipios rurales extremeños, donde cada nuevo nacimiento se interpreta también como una señal de continuidad y arraigo.

La relevancia de la noticia es aún mayor si se tiene en cuenta que, según la información facilitada por la familia, el último nacimiento anterior en Solana de Cabañas se había producido hace tres décadas. Es decir, la localidad rompe ahora un largo paréntesis sin alumbramientos, en una población donde los nacimientos son cada vez menos frecuentes y donde cualquier incorporación rejuvenece, aunque sea mínimamente, la pirámide demográfica local.

Esperanza contra el reto demográfico

Los datos oficiales reflejan, además, el reducido tamaño poblacional del municipio. El Instituto Nacional de Estadística mantiene a Cabañas del Castillo dentro del grupo de pequeños municipios cacereños con escasa densidad demográfica, una realidad que condiciona la prestación de servicios, la estructura por edades y el relevo generacional.

Por eso, la llegada de Lidia se vive en Solana de Cabañas como mucho más que un acontecimiento familiar. Es también una noticia que devuelve protagonismo a la infancia en una localidad de apenas medio centenar de habitantes y que deja una imagen poco habitual en muchos pueblos del medio rural: la de una cuna nueva en un lugar donde durante años apenas se habían escuchado noticias de nacimientos.

La pequeña nació en Cáceres, pero su llegada tiene un eco especial en este núcleo de Las Villuercas. Para sus padres, la felicidad es evidente; para el pueblo, también. En municipios de estas dimensiones, cada nacimiento se convierte en una celebración compartida y en un motivo de esperanza. Y en Solana de Cabañas, donde hacía treinta años que no se producía uno, la llegada de Lidia ya forma parte de esas noticias que quedan en la memoria colectiva.