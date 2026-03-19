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Trujillo celebra hoy una charla cuaresmal sobre el Santo Sepulcro tras el triduo en honor a San José

Una jornada que une tradición, fe y conocimiento en pleno tiempo de Cuaresma con una propuesta abierta a todos los públicos.

Imagen del cartel sobre la conferencia del Santo Sepulcro

Imagen del cartel sobre la conferencia del Santo Sepulcro / CEDIDA

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

Trujillo acoge hoy jueves una jornada marcada por la espiritualidad y la formación en el marco de la Cuaresma, con la celebración de la última jornada del triduo en honor a San José y una destacada charla abierta al público.

El triduo, que se ha venido desarrollando durante la semana en el Templo de San Francisco, concluye esta tarde con una eucaristía que, de forma excepcional, se adelanta a las 18:30 horas. Este cambio de horario permitirá a los fieles asistir posteriormente a la actividad organizada por las parroquias de la ciudad.

A las 19:30 horas tendrá lugar la charla cuaresmal Arqueología de la Pasión. El Santo Sepulcro y su simbolismo”, que se celebrará en el Palacio de los Barrantes Cervantes. La conferencia será impartida por la profesora Cayetana Heidi Jhonson, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.

El encuentro pretende acercar al público el significado profundo de los lugares, ritos y momentos fundamentales de la Semana Santa, con especial atención al Santo Sepulcro, uno de los enclaves más representativos del cristianismo.

La actividad, con entrada libre, está dirigida a todos aquellos interesados en profundizar en la dimensión histórica, simbólica y espiritual de la Pasión, en un contexto especialmente significativo como es la antesala de la Semana Santa.

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Desde la organización, el Párroco de Trujillo, D. Juan Carlos Milla, anima a vecinos y visitantes a participar en esta propuesta, que combina tradición, conocimiento y vivencia de la fe en una jornada única en la ciudad.

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