Más de 15.000 personas se benefician del programa 'Vivifrail', que cumple un año en Aldeacentenera

El proyecto 'Vivifrail' cumple un año en Aldeacentenera convertido en una de las iniciativas de salud comunitaria con mejor acogida entre la población mayor del municipio. El programa comenzó el 10 de febrero de 2025 y sigue desarrollándose de forma presencial los lunes, miércoles y viernes, impulsado por el equipo del consultorio médico con la colaboración del ayuntamiento y la participación de los celadores del centro. Según ha difundido el consistorio, la respuesta vecinal ha sido muy positiva desde su puesta en marcha.

La iniciativa está dirigida a personas mayores de 70 años y se centra en la promoción del ejercicio físico como herramienta para prevenir la fragilidad y las caídas. 'Vivifrail' fue desarrollado por la Universidad Pública de Navarra y se ha consolidado como un programa de referencia internacional tanto en el ámbito comunitario como en el hospitalario.

La propia plataforma del proyecto indica que ya es utilizado por más de 5.000 profesionales sanitarios y que ha llegado a más de 15.000 personas. El Ministerio de Sanidad lo incluye además entre sus recursos de interés sobre envejecimiento saludable, fragilidad y prevención de caídas.

El programa parte de una idea cada vez más asentada en salud pública: la pérdida de fuerza, equilibrio y capacidad funcional no debe asumirse como una consecuencia inevitable de la edad. Los ejercicios multicomponente que propone trabajan precisamente ese tipo de capacidades. Su finalidad no es solo reducir el riesgo de caídas, sino también ayudar a conservar la autonomía personal, mantener la movilidad y mejorar la capacidad funcional en las tareas cotidianas. En municipios pequeños como Aldeacentenera, esa dimensión preventiva se combina además con otro efecto importante: favorece la participación social y crea espacios de encuentro entre los mayores.

Es imprescindible fomentar la actividad física en los mayores

La continuidad del programa durante doce meses encaja, además, con otras actuaciones impulsadas en la localidad en torno a la tercera edad. En los últimos meses, el ayuntamiento ha dado pasos para reforzar los recursos dirigidos a este colectivo con la puesta en marcha de la nueva residencia de mayores, presentada por el consistorio como una realidad ya operativa en el municipio. A ello se sumó, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, la inauguración y firma del convenio de cesión del nuevo Centro del Mayor, un espacio concebido como punto de encuentro para este sector de la población.

Junto a esas infraestructuras, el municipio también ha promovido iniciativas de carácter intergeneracional. Entre ellas figura un pleno sénior-júnior celebrado con motivo del Día de la Constitución, en el que participaron mayores y jóvenes de la localidad. Esa actividad refleja una línea de trabajo que no se limita a la atención asistencial, sino que busca dar visibilidad a las personas mayores y reforzar su papel en la vida pública del pueblo.

Un año después de su arranque, 'Vivifrail' aparece así como una pieza más dentro de una estrategia local más amplia, centrada en fomentar el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de una población especialmente relevante en el medio rural. En Aldeacentenera, el balance de este primer año apunta a que la combinación entre ejercicio, acompañamiento y continuidad ha encontrado un espacio estable en la rutina de muchos vecinos.