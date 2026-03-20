Pablo Guerrero y Paca Blanco, homenajeados en la programación del 25 de Marzo en Madroñera

Madroñera volverá a convertir el 25 de Marzo en una cita de memoria, reflexión y cultura. La localidad cacereña acogerá los días 20 y 21 una programación que combinará recitales, cine, coloquios, mesas de debate, reconocimientos públicos y música en directo, en una edición marcada además por el recuerdo a figuras vinculadas a la cultura y a la lucha social extremeña.

En el municipio, esta conmemoración ha ido ganando un espacio propio en los últimos años. No se plantea solo como una efeméride política, sino también como una forma de enlazar pasado y presente a través de la cultura, la memoria democrática y el debate social. Que el programa reúna asuntos como la represión de 1936, la historia del movimiento LGTBI, los conflictos laborales o los nuevos debates sobre el territorio refleja precisamente esa voluntad de ampliar el sentido de la celebración.

Programa de actos

La programación arrancará el viernes en la Casa de la Cultura con un recital dedicado a Manuel Sánchez Gómez, poeta local asesinado en 1936. Después llegará la proyección de 'El 47', seguida de un coloquio en el que participarán Joana Vital, nieta de Manuel; Antonio Torrico, que sucedió a Manolo Vital al frente de la Asociación de Vecinos de Torre Baró; y Justa Calvo Borrallo, vinculada a una experiencia similar en Palomeras.

La jornada del sábado mantendrá ese tono de análisis y reivindicación. El cartel incluye una charla sobre la historia del movimiento LGTBI en Extremadura, una mesa sobre conflictividad laboral y otra dedicada a los extractivismos en la región. También se entregarán los Premios 25 de Marzo a la familia de Pablo Guerrero, a Remigio Cordero y a Paca Blanco. Ya por la tarde, en el colegio Marciano Curiel, se presentará el libro biográfico sobre Pablo Guerrero a cargo de su autor, Manuel Cañada, y habrá una actuación del cantautor Miguel Ángel Gómez Naharro.

Para Madroñera, acoger esta programación supone situarse también en ese mapa de la memoria extremeña. El municipio se convierte durante esos días en punto de encuentro para el recuerdo, el intercambio de ideas y la reivindicación de una identidad regional muy vinculada a la historia social del campo, a la cultura popular y a la defensa de los derechos colectivos.

Más allá del cartel, la cita vuelve a poner en primer plano el significado que esta fecha tiene para una parte de Extremadura y, de forma especial, para un municipio como Madroñera. El 25 de Marzo remite a las ocupaciones campesinas de 1936, cuando miles de jornaleros y yunteros participaron en una movilización histórica por el acceso a la tierra. Aquel episodio, ligado a la memoria obrera y campesina extremeña, sigue siendo hoy un símbolo de lucha social, dignidad y reivindicación de la tierra para quien la trabaja.

Pablo Guerrero y Paca Blanco, referentes de Extremadura

La presencia en el programa del nombre de Pablo Guerrero refuerza ese carácter simbólico. El cantautor, poeta y letrista nacido en Esparragosa de Lares fue una de las voces más reconocibles de la canción de autor en España y una figura muy vinculada a la identidad cultural extremeña. Su trayectoria, marcada por discos y canciones ya esenciales en la música española, estuvo atravesada por la poesía, la mirada social y una conexión constante con la tierra de la que procedía. Ese peso cultural explica que su familia reciba ahora uno de los reconocimientos de la jornada.

Junto a él aparece Paca Blanco, una figura sobradamente conocida en los movimientos sociales y ecologistas. Su nombre está ligado desde hace décadas al activismo antinuclear, a la defensa del medio ambiente y a distintas luchas sociales desarrolladas en Extremadura y fuera de ella. Su trayectoria la ha convertido en una referencia para varias generaciones de militancia social, de ahí que su reconocimiento encaje en una celebración que no solo mira al pasado, sino que también pone en valor trayectorias de compromiso cívico y defensa del territorio.

En ese cruce entre memoria, cultura y compromiso, Madroñera volverá a reivindicar el 25 de Marzo como algo más que una fecha del calendario. Lo hará desde la palabra, la música y el recuerdo compartido, pero también desde la convicción de que la historia de Extremadura sigue latiendo en quienes la piensan, la cantan y la defienden. Durante dos días, el municipio se convertirá así en un lugar para mirar al pasado sin dejar de interrogar al presente.